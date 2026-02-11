Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Sławomir Wikariak: Czym pachnie w limuzynie prezydenta Nawrockiego?

Nie ma prawnej możliwości, by do promocji sprzedaży kubków, czapeczek czy zapachów samochodowych z logo Nowrocky wykorzystywać wizerunek prezydenta bez jego zgody. Tyle że z ewentualnymi roszczeniami mógłby wystąpić albo sam Karol Nawrocki, albo Kancelaria Prezydenta RP, a na to się nie zanosi.

Publikacja: 11.02.2026 12:05

Sławomir Wikariak: Czym pachnie w limuzynie prezydenta Nawrockiego?

Warszawa, 30.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas ceremonii ślubowania i wręczenia nominacji reprezentantom Polski na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026

Foto: Piotr Nowak/PAP

Sławomir Wikariak

Po tym, jak prezydent podczas Igrzysk Olimpijskich nosił czapeczkę z logo Nowrocky, media ustaliły, że prawa do tego znaku towarowego zastrzegła osoba o imieniu i nazwisku takim samym, jak siostra prezydenta. Spółkę sprzedającą ubrania i gadżety zarejestrował zaś przedsiębiorca wcześniej prowadzący działalność deweloperską. Po zarzutach, że Karol Nawrocki promuje prywatną firmę (wcześniej publikowano jego zdjęcia z siłowni w bluzie z tym samym napisem), jego rzecznik prasowy oświadczył, że Kancelaria Prezydenta RP ani sam prezydent „nie ingeruje w działalność prywatnego podmiotu gospodarczego” oraz nie pozostają w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową Nowrocky.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Kontrowersje wokół ubrania prezydenta Nawrockiego. Spółka Nowrocky zabrała głos

Prawa autorskie do zdjęć prezydenta

W końcu oświadczenie wydał właściciel spółki promującej wcześniej sprzedaż ubrań i gadżetów oficjalnymi zdjęciami fotografów prezydenta. Również zapewnił o braku jakichkolwiek powiązań biznesowych z Karolem Nawrockim, co zaś do wykorzystania zdjęć, stwierdził, że „wszystkie fotografie czy nagrania zostały wcześniej opublikowane przez KPRP, co uprawnia każdego obywatela do ich wykorzystania bez względu na cel”.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Donald Trump
Publicystyka
Łukasz Adamski: Elegia dla blokowisk. Czym Nawrocki może zaimponować Trumpowi?

To ostatnie jest oczywiście nieprawdą. Owszem, KPRP zgadza się na wykorzystanie fotografii, ale jak sama zastrzega na swej stronie internetowej, wyłącznie do „ilustrowania materiałów dotyczących działalności Prezydenta RP”. Promocję marki odzieżowej nawet przy najlepszych chęciach trudno jednak uznać za materiały dotyczące działalności Prezydenta RP. O tym, że firma też zdaje sobie z tego sprawę świadczyć może to, że sama z siebie zaczęła wykasowywać zdjęcia ze strony KPRP ze swych profili w mediach społecznościowych. Poza prawami majątkowymi są zresztą jeszcze prawa autorskie osobiste fotografów głowy państwa.

Reklama
Reklama

Ochrona wizerunku Karola Nawrockiego

Ochronie podlegają nie tylko prawa autorskie do zdjęć wykonanych przez fotografów KPRP. Oczywiste jest, że chroniony jest również wizerunek głowy państwa. Podobnie zresztą, jak każdego z nas. Tak jak nie ma prawnej możliwości, by jakakolwiek firma bez mojej zgody wykorzystywała do reklamy swej marki wizerunek Sławomira Wikariaka, tak samo nie może zrobić tego z wizerunkiem Karola Nawrockiego. Tyle że roszczenia dotyczące wykorzystania wizerunku bez zgody mógłby wysunąć jedynie sam Karol Nawrocki. A tego raczej trudno się spodziewać, skoro sam prezydent, zarówno przy oficjalnych, jak i prywatnych okazjach, tak chętnie występuje w ubraniach z logo Nowrocky. Nie wykluczam zresztą, że z lusterka prezydenckiej limuzyny zwisa zapach oznaczony tym samym logo, który sprzedająca go firma reklamuje jako „świeżą, delikatną i nieco skórzaną nutę”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Prawo Autorskie Własność intelektualna Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP Pałac Prezydencki
Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Kiepskie wybory do Trybunału byłyby triumfem PiS
Opinie Prawne
Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Kiepskie wybory do Trybunału byłyby triumfem PiS
Trybunał Konstytucyjny
Opinie Prawne
Piotr Szymaniak: Trybunał Konstytucyjny ma być PiS-owski, albo żaden
Patrycja Pobideł, Mariusz Ulman: Czy legalna KRS to tylko „nasza” KRS?
Opinie Prawne
Patrycja Pobideł, Mariusz Ulman: Czy legalna KRS to tylko „nasza” KRS?
Sąd Najwyższy
Opinie Prawne
Marta Romańska: Głos w sporze o istniejące i nieistniejące orzeczenia SN
Seniorzy mają prawo skorzystać z wielu ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym, w ten sposób zmniejszając
Opinie Prawne
Robert Gwiazdowski: Zmiany w ordynacji, czyli ależ mi się zrobiło miło
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama