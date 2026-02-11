Aktualizacja: 11.02.2026 13:22 Publikacja: 11.02.2026 12:05
Po tym, jak prezydent podczas Igrzysk Olimpijskich nosił czapeczkę z logo Nowrocky, media ustaliły, że prawa do tego znaku towarowego zastrzegła osoba o imieniu i nazwisku takim samym, jak siostra prezydenta. Spółkę sprzedającą ubrania i gadżety zarejestrował zaś przedsiębiorca wcześniej prowadzący działalność deweloperską. Po zarzutach, że Karol Nawrocki promuje prywatną firmę (wcześniej publikowano jego zdjęcia z siłowni w bluzie z tym samym napisem), jego rzecznik prasowy oświadczył, że Kancelaria Prezydenta RP ani sam prezydent „nie ingeruje w działalność prywatnego podmiotu gospodarczego” oraz nie pozostają w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową Nowrocky.
W końcu oświadczenie wydał właściciel spółki promującej wcześniej sprzedaż ubrań i gadżetów oficjalnymi zdjęciami fotografów prezydenta. Również zapewnił o braku jakichkolwiek powiązań biznesowych z Karolem Nawrockim, co zaś do wykorzystania zdjęć, stwierdził, że „wszystkie fotografie czy nagrania zostały wcześniej opublikowane przez KPRP, co uprawnia każdego obywatela do ich wykorzystania bez względu na cel”.
To ostatnie jest oczywiście nieprawdą. Owszem, KPRP zgadza się na wykorzystanie fotografii, ale jak sama zastrzega na swej stronie internetowej, wyłącznie do „ilustrowania materiałów dotyczących działalności Prezydenta RP”. Promocję marki odzieżowej nawet przy najlepszych chęciach trudno jednak uznać za materiały dotyczące działalności Prezydenta RP. O tym, że firma też zdaje sobie z tego sprawę świadczyć może to, że sama z siebie zaczęła wykasowywać zdjęcia ze strony KPRP ze swych profili w mediach społecznościowych. Poza prawami majątkowymi są zresztą jeszcze prawa autorskie osobiste fotografów głowy państwa.
Ochronie podlegają nie tylko prawa autorskie do zdjęć wykonanych przez fotografów KPRP. Oczywiste jest, że chroniony jest również wizerunek głowy państwa. Podobnie zresztą, jak każdego z nas. Tak jak nie ma prawnej możliwości, by jakakolwiek firma bez mojej zgody wykorzystywała do reklamy swej marki wizerunek Sławomira Wikariaka, tak samo nie może zrobić tego z wizerunkiem Karola Nawrockiego. Tyle że roszczenia dotyczące wykorzystania wizerunku bez zgody mógłby wysunąć jedynie sam Karol Nawrocki. A tego raczej trudno się spodziewać, skoro sam prezydent, zarówno przy oficjalnych, jak i prywatnych okazjach, tak chętnie występuje w ubraniach z logo Nowrocky. Nie wykluczam zresztą, że z lusterka prezydenckiej limuzyny zwisa zapach oznaczony tym samym logo, który sprzedająca go firma reklamuje jako „świeżą, delikatną i nieco skórzaną nutę”.
