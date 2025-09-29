Aktualizacja: 29.09.2025 05:12 Publikacja: 29.09.2025 04:42
Warszawa, 16.02.2016. Tablica z napisem Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Foto: Leszek Szymański/PAP
Rząd chce, by to inspektor pracy – a nie jak obecnie sąd – mógł przekształcać kontrakty cywilnoprawne w etaty. To, że taką zmianę oprotestują pracodawcy było pewne, podobnie jak to, że nie zostawią suchej nitki na – moim zdaniem – nie najgorzej napisanym projekcie (z jednym dużym „zgryzem” – założeniem, że nowe przepisy mogą w pewnym zakresie działać wstecz). W praktyce może się jednak zdarzyć, że na zmianie stracą też niektórzy pracownicy. Chodzi np. o zleceniobiorców lub samozatrudnionych, którzy pracują w warunkach przewidzianych dla umowy o pracę, a jednocześnie nie są w stanie jednoznacznie udokumentować swoich zarobków.
Czytaj więcej
Inspektor pracy będzie mógł przekształcać kontrakty cywilnoprawne w umowy o pracę. Jeśli nie będz...
W praktyce jednak, jeśli sam pracownik ewidentnie nie będzie zainteresowany przekształceniem jego zlecenia lub kontraktu B2B, to ostatecznie do niego nie dojdzie. Nowe przepisy zmienią przecież tylko procedurę przekształcenia, a nie kryteria przesądzające o tym, czy ktoś pracuje na umowie cywilnoprawnej czy etacie. Ostatecznie od decyzji inspektora będzie można odwołać się do sądów, a te – jak dotychczas – będą m.in. badać wolę stron, czyli to, jaka umowa, według zatrudniającego i zatrudnionego, ich łączy. Nikt na siłę nie zmusi zatrudnionego do etatu.
Za to niejedna firma pod rządami nowych regulacji będzie do zawierania etatów zmuszona. Przy czym słusznie zapewne obawiają się tego konkretne branże i grupy pracodawców, np. firmy handlowe, ochroniarskie, sprzątające. W sektorach tych często stosuje się umowy cywilnoprawne, a nie etaty, i nie płaci się najlepiej, więc część zatrudnionych może być zainteresowana umową o pracę na zasadzie „skoro marnie zarabiam, to przynajmniej będę mieć płatny urlop, chorobowe i dodatek za nadgodziny”. A jednocześnie łatwo takie firmy wytypować do kontroli – są to często większe podmioty, zatrudniające dużą grupę osób, więc łatwo je namierzyć. Gdy inspektor się w niej pojawi z wizytą, to ma spore szanse, że znajdzie przynajmniej kilka–kilkanaście osób zainteresowanych zmianą podstawy zatrudnienia.
Czytaj więcej
Jest sposób na zaskakujące pomysły rządu w sprawie praw pracowników. Wymaga to jednak nieszablono...
Jest też jeszcze inna grupa podmiotów, która z omawianych zmian nieszczególnie się ucieszy. Chodzi oczywiście o sądy, którym przybędzie więcej spraw dotyczących ustalania, czy strony łączy zlecenie/B2B czy etat. Nie są to proste sprawy, więc trzeba liczyć się z tym, że czas oczekiwania na wyroki w sprawach pracowniczych może się jeszcze wydłużyć. To też powód do obaw, w tym przypadku bardziej dla firm, niż pracowników.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rząd chce, by to inspektor pracy – a nie jak obecnie sąd – mógł przekształcać kontrakty cywilnoprawne w etaty. To, że taką zmianę oprotestują pracodawcy było pewne, podobnie jak to, że nie zostawią suchej nitki na – moim zdaniem – nie najgorzej napisanym projekcie (z jednym dużym „zgryzem” – założeniem, że nowe przepisy mogą w pewnym zakresie działać wstecz). W praktyce może się jednak zdarzyć, że na zmianie stracą też niektórzy pracownicy. Chodzi np. o zleceniobiorców lub samozatrudnionych, którzy pracują w warunkach przewidzianych dla umowy o pracę, a jednocześnie nie są w stanie jednoznacznie udokumentować swoich zarobków.
Jakaś podstawa prawna do wydania takiego wyroku, jaki sędzia chce wydać, zawsze się znajdzie.
Czy można popierać rząd, który przyczynia się do zdemolowania systemu wymiaru sprawiedliwości, a później bronić...
Jest sposób na zaskakujące pomysły rządu w sprawie praw pracowników. Wymaga to jednak nieszablonowych działań pr...
Skoro nie idzie przywracanie „praworządności”, to testowana jest właśnie „leworządność”.
Warto wypracować kulturę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa bez obaw przed działaniami odwetowymi.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas