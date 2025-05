Że krewetki są na 23 proc., to ja rozumiem. Słynne „ośmiorniczki”, którymi zajadali się politycy PO w restauracji u Sowy, jak ich kelnerzy nagrali, politycy PiS za karę opodatkowali stawką 23 proc. A że było głupio same „ośmiorniczki”, to kara objęła wszystkie skorupiaki. Wyśmiewałem to na tych łamach już w lipcu 2020 roku. Ale co im herbata zawiniła, to nie wiem.

Woda też może stać się sprawą polityczną. Bo to PiS obniżył VAT na napoje z sokiem owocowym i/lub warzywnym. A potem objął je nawet „ochroną covidową” i zrezygnował z opodatkowania VAT. (To znaczy podatek był, ale 0 proc.).

Rada dla polityków PiS: bezpieczniej tłumaczyć się głupotą

Pojawiły się więc pytania: czy Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizę wpływu obniżenia VAT na te napoje na stan finansów publicznych i dochodów Skarbu Państwa? Czy dysponuje ono danymi dotyczącymi różnicy w osiągniętych dochodach Skarbu Państwa względem potencjalnych dochodów, które mogłyby być osiągnięte, gdyby obowiązywała jednolita stawka podatku VAT na wszystkie te towary? I czy przeprowadziło ocenę regulacji z uwzględnieniem wpływu niższej stawki podatku na poziom konsumpcji produktów przez obywateli?

Doradziłbym politykom PiS, aby odpowiadali na te pytania przecząco. Z prawnego punktu widzenia bezpieczniej tłumaczyć się głupotą.