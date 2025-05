Niska jakość przepisów dotyczących pracy. Buble prawne?

Jeszcze większym problemem jest niestety jakość legislacji, którą przygotowuje resort rodziny. Ministerstwo ma oczywiście prawo samodzielnie określić priorytety i je realizować w wybranym przez siebie czasie, ale pomysły te i szczegółowe rozwiązania podlegają jednak ocenie, w tym z perspektywy społecznej.

I tak, zmiany dotyczące maksymalnych temperatur w miejscu pracy zostały ocenione jako nadmiarowe i mogące negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskiej gospodarki. W efekcie pierwotny projekt w tej sprawie został całkowicie „przebudowany” i konsultowana jest obecnie jego druga wersja.

Rozczarowały też propozycje regulacji odnoszące się do płacy minimalnej. W kwestii zasad corocznego jej podwyższania zawierają one bowiem w dużej mierze dotychczas obowiązujące rozwiązania.

Ale to nie wszystko. Zmiany związane z zatrudnieniem cudzoziemców wywołały taką burzę, że na ostatniej prostej rząd musiał odstąpić od swojego pomysłu, zgodnie z którym obcokrajowcy mają być obowiązkowo zatrudniani na umowach o pracę. Jest jeszcze projekt zmian dotyczący mobbingu, na którym biznes nie zostawił suchej nitki, i właściwie nie wiadomo, co dalej z nim będzie.

A najbardziej znamienne jest to, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii podczas uzgodnień jawi się jako główny stronnik polskich pracodawców. Chociaż może to nie powinno aż tak dziwić, zważywszy na to, która partia koalicyjna objęła MRPiPS.