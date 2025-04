Trybunał Konstytucyjny właśnie orzekł (po raz kolejny), że obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest niezgodny z konstytucją. Powód? Naruszenie zasady trójpodziału władz, zasady proporcjonalności czy prawa do sądu. Po raz kolejny TK uznał, że parlament nie może tworzyć przepisów, które odbierają jakikolwiek luz decyzyjny sędziom i sprowadzają ich do roli sądomatów. Bo jeśli sąd nie może dostosować sankcji do stopnia winy, okoliczności sprawy etc., tylko musi zastosować taką sankcję, jaką sobie wymyślili posłowie, to trudno mówić o sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Zwłaszcza że prowadzi to do karania nieproporcjonalnego, a jak stanowi kodeks karny, kara nie może przekraczać stopnia winy. Gdy posłowie zabierają sędziom luz decyzyjny, to okazuje się, że niestety tak się właśnie dzieje.

Reklama

Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich nie szczędził krytyki rządzącym

Zakwestionowany przepis pochodzi jeszcze z czasów schyłkowej PO (początek 2015 r.), jednak w reformie kodeksu karnego autorstwa Zbigniewa Ziobry takich regulacji ograniczających swobodę (nie mylić z dowolnością) sędziowskiego uznania było jeszcze więcej. Adam Bodnar jako RPO nie szczędził im słów krytyki. Ba, w przypadku innego postępowania przed TK, które również dotyczyło obligatoryjnego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, stał na stanowisku, że tworzenie takich przepisów jest niezgodne z konstytucją. Jego kategorycznej oceny nie osłabiał fakt, że ustawodawca dawał sądowi małą furtkę do odstąpienia od zastosowania tej sankcji, gdy „zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami”.

Po przesiadce na fotel ministra sprawiedliwości „rumakowanie” się skończyło. Teraz obligatoryjne orzekanie dożywotniego odbierania prawa jazdy nie tylko jest ok, ale resort byłego RPO proponuje rozszerzenie stosowania tego środka na przypadki złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Czyli przestępstwa bezskutkowego, polegającego na tym, że ktoś prowadzi pojazd, mając odebrane przez sąd uprawnienia.