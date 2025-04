Tomasz Pietryga: Co łączy sprawę Cyby i adwokata od „trumny na kółkach”

Oczy opinii publicznej ponownie skierowały się na polskie sądy. Wydarzeniem stała się informacja o wypuszczeniu z zakładu karnego Ryszarda Cyby, który odsiadywał wyrok dożywocia za brutalne morderstwo Marka Rosiaka. Sprawa w 2010 roku wstrząsnęła opinią publiczną.

Decyzja o zawieszeniu kary budzi emocje, również z uwagi na charakter przestępstwa – zabójstwo o podłożu politycznym, które jest postrzegane jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Krytyków nie przekonuje zawarta w uzasadnieniu argumentacja o względach humanitarnych, stanie zdrowia psychicznego i niemożności leczenia za kratami, jaką kierował się sąd, a także opinie biegłych, którzy wskazali, że dalszy pobyt w więzieniu mógł stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia skazanego.

Cyba ważniejszy od ofiar?

W odczuciach społecznych taka decyzja zaburza powszechne rozumienie sprawiedliwości i może być odbierana, jako brak szacunku dla ofiar i ich rodzin. Dodatkowo spiralę emocji nakręcają politycy – nie brakuje bowiem opinii sugerujących, że za zwolnieniem mogły stać motywacje polityczne. To argumenty budowane na emocjach, choć w rzeczywistości bazujące na absurdalnych założeniach.

Sąd, działając zgodnie z art. 15 § 2 kodeksu karnego wykonawczego, zdecydował o zawieszeniu kary ze względu na trwałe i nieuleczalne zaburzenia psychiczne Ryszarda Cyby, co umożliwiło jego przeniesienie do placówki opiekuńczej. Ostatecznie, po groźbach wobec personelu, zabójca trafił do zamkniętego szpitala psychiatrycznego.

Tego rodzaju decyzje o zawieszeniu wykonania kary z powodów zdrowotnych nie są czymś wyjątkowym, chociaż zazwyczaj odbywają się w ciszy, poza obiektywami kamer. A jeżeli już wzbudzą zainteresowanie opinii publicznej, zawsze towarzyszą temu negatywne emocje. Problemem pozostaje brak dobrej komunikacji takich decyzji na linii sądy-obywatele, co podmywa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie nie zawsze czują potrzebę wyjścia do kamer i wytłumaczenia swoich motywacji. Refleksu brakuje też odpowiedzialnym za sądy ministerialnym decydentom, którzy zazwyczaj próbują ratować się, kiedy sprawa przybierze wymiar politycznego oskarżenia. Tak jest właśnie w sprawie Ryszarda Cyby.