Samotny ojciec okradany z majątku

Decyzja fiskusa nakładająca podatek od ceny sprzedaży jako rzekomego dochodu okrada go z majątku jakiego zresztą nie ma, ale tym bardziej nie może być mowy o przestępstwie. To bezrobotny, samotny ojciec, mający na utrzymaniu 2 dzieci. Grzywny nie ma z czego zapłacić, to pójdzie siedzieć.

To w jego sprawie najpierw sąd karny zadał pytanie do TK P 1/19 o niezgodność z konstytucją tego podatku. Już tylko z tego powodu nigdy, żaden sąd nie miał prawa go skazać !!! Jak można mu wykazać winę skoro sędzia RP miał wątpliwości, nie co do jego winy, ale dużo bardziej podstawowe, czyli co do tego, że doszło do naruszenia przepisów podatkowych.

Gdy TK umorzył postępowanie po 5 latach to ten sąd wydał wyrok uniewinniający, bo sędzia samodzielnie uznał, że zastosowany w decyzji przepis jest niezgodny z konstytucją. Apelacja uchyliła z tego powodu wyrok i przekazała do ponownego.

FPP zgłosiła swój udział w sprawie gdy wpłynęła ona ponownie do sądu pierwszej instancji i wskazała, że pytanie P 1/19 dotyczyło niewłaściwego przepisu, i dlatego TK umorzył postępowanie. Przedstawiła nową/poprawną skargę konstytucyjną wskazująca właściwy przepis, którego niezgodność z Konstytucją jest dość oczywista, jaką złożyła do TK i która czeka na rozpoznanie.

Wnosiliśmy o uniewinnienie (powołując się na stanowisko Sejmu do sprawy P 1/19 - autor ustawy o podatku dochodowym twierdzi w nim, że taki podatek jest sprzeczny z Konstytucją i to stanowisko nie było kwestionowane w postanowieniu o umorzeniu postępowania przez TK ) lub zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia TK naszej skargi konstytucyjnej bądź złożenie na jej podstawie przez sąd własnego pytania, bo TK ostatnio w ekspresowym tempie rozpoznaje pytania sądów.

Wydanie wyroku skazującego i uzasadnienie go bez odniesienia się do przedstawionych argumentów prawnych, logicznych i konstytucyjnych, to kolejna ponura karta świadcząca o stanie polskiego sądownictwa. Którego nie jedynym problemem są kwasi sędziowie. Największym jest zbyt częsty brak elementarnej staranności przekładający się na zasadne poczucie braku sprawiedliwości.