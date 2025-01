Michał Bieniak: Anarchia prawna zniszczy Polskę szybciej, niż zniszczyła Rzeczpospolitą szlachecką

Czy czegoś to nam nie przypomina? Kilka lat temu w polityce stanęły naprzeciwko siebie dwa wielkie bloki, a anarchia prawna zaczęła szybko postępować. Najpierw był wybór „na zapas” dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, potem wybór sędziów na miejsca już zajęte, a dalej już poszło łatwo i idzie dalej.

Aktualnie jesteśmy w miejscu, w którym koalicja rządząca i opozycja (w zasadzie główna jej siła) swobodnie wybierają orzeczenia sądowe, które uznają za obowiązujące (ostatnio dotyczy to również – nie wiedzieć czemu – Międzynarodowego Trybunału Karnego). Mamy niewątpliwie niefunkcjonujący Trybunał Konstytucyjny i już raczej niedziałający Sąd Najwyższy. Wątpliwości dotyczą każdego szczebla sądownictwa powszechnego. Do tego dochodzą zmiany ustaw poprzez uchwały oraz podważanie ustaw poprzez mniej lub bardziej sformalizowane instrukcje dla prokuratury i organów administracji (zjawisko występujące zresztą od dawna, tylko nigdy w takim stopniu jak dzisiaj).

W przeciągu dziewięciu lat przeszliśmy drogę ku anarchii, która Pierwszej Rzeczpospolitej zajęła ok. 200 lat.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Od PKW do nieuznania wyniku wyborów prezydenckich

Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że zbliżamy się do chwili, która może być krytyczna dla przyszłości Polski jako państwa demokratycznego, a być może w ogóle dla jej przyszłości. Jest nią tak naprawdę spór o uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Już w chwili obecnej grozi on, a w zasadzie przesądza o tym, że jedna ze stron (ta przegrana) nie uzna wyników wyborów. Stąd już prosta droga do odmowy uznania jakiegokolwiek aktu normatywnego i za chwilę również każdego rozstrzygnięcia sądowego. Skoro bowiem podstawą podważenia nominacji sędziowskiej jest wadliwość Krajowej Rady Sądownictwa, to o ile istotniejszą podstawą będzie wadliwość wyboru Prezydenta.