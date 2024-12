Piotr Szymaniak: Tortur nie było, można się rozejść?

Tak czy inaczej niestosowanie tortur w XXI w. przez organy demokratycznego państwa będącego członkiem UE czy Rady Europy nie stanowi jakiegoś szczególnego powodu do dumy. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę listę poważnych uchybień w tej sprawie. RPO w odniesieniu do aresztowanego księdza stwierdził, że doszło do niehumanitarnego traktowania oraz innych naruszeń praw i wolności. I wbrew temu, co można usłyszeć i przeczytać w niby odzyskanych, ale wciąż prorządowych mediach, pozbawienie księdza czajnika wcale nie było najpoważniejszym problemem (choć ci, którzy pracują z osadzanymi wiedzą, jak wielkie znaczenie za kratami ma tak banalna rzecz, jak czajnik).

Wcale nie chodzi o czajnik. Jakie naruszenia w sprawie księdza Michała O. stwierdził RPO?

Przykłady: długotrwałe – trwające 15 godzin, bez zapewnienia odpoczynku i posiłku, za to nieprzerwanie w kajdankach – prowadzenie przez funkcjonariuszy ABW czynności procesowych. Nadmierne stosowanie środków przymusu bezpośredniego w areszcie śledczym i poza nim (kajdanki zakładane na ręce przy każdym opuszczeniu celi mieszkalnej, kajdanki na nogach podczas konwoju), naruszenie prawa do niekrępującego korzystania z urządzeń sanitarnych w celi etc.

Jeśli chodzi o urzędniczki, to kontrola wykazała m.in., że wbrew przepisom przeszukania dwukrotnie dokonywał mężczyzna. Kobiety przebywały też przez wiele godzin w uciążliwym hałasie (z uwagi na awarię głośnika radiowęzła), a w kąciku sanitarnym nie miały światła.

Minister Adam Bodnar przyznał, że komunikat RPO przeczytał tuż przed rozmową w Rzeczpospolita TV. Pozostaje mi wierzyć, że zrobił to pobieżnie, bez należytej refleksji i analizy. Bo Adam Bodnar, jakiego znam, nie narażałby na szwank swojego wizerunku, na jaki przez lata pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy jako rzecznik praw obywatelskich.

Naruszanie praw człowieka w odniesieniu do osadzonych to problem systemowy. I znany od lat

Adam Bodnar, któremu leży na sercu ochrona praw człowieka, wypowiedziałby się w tej sprawie w sposób o wiele bardziej zdecydowany, a nie po raz kolejny zasłaniał się listem, jaki na odchodnym napisał ksiądz do strażników więziennych, dziękując im za profesjonalne zachowanie. Bo jedno nie przeczy drugiemu – przecież to nie strażnicy więzienni podejmowali decyzję np. o 15-godzinnym przesłuchaniu i nie ich decyzją było to, czy mają być stosowane kajdanki, czy nie.