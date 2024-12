Adam Bodnar: Jest decyzja ws. Ryszarda Brejzy. Umorzono śledztwo

- Mam wrażenie, że jeżeli władze węgierskie mówią o azylu, to raczej roztaczają parasol ochronny nad panem Romanowskim. On znajduje się w sytuacji ucieczki, ale ucieczki chronionej przez inne państwo członkowskie UE. To katastrofalne z punktu widzenia współpracy europejskiej i w ogóle stosowanie środków, które opierają się na wzajemnym zaufaniu – ocenił Adam Bodnar.

Minister sprawiedliwości zaznaczył też, że „to była dość szczególna sytuacja”. - Został złożony wniosek o tymczasowy areszt i do czasu tej decyzji ta osoba pozostawała na wolności. Moim zdaniem nie ma podstawy prawnej, żeby taką osobę inwigilować czy gdzieś zatrzymywać na granicy, zanim pojedzie do innego państwa. Dopiero, kiedy sąd przesądził o areszcie, powstała ta możliwość. Pytanie, czy to można zmienić – moim zdaniem trzeba będzie się zastanowić, czy jest taka podstawa, natomiast na razie nie widzę jak można by było to robić, żeby się mieściło to w granicach prawa. Sąd jest tutaj decydentem, co do wolności danej osoby. Gdyby prokuratura lub służby specjalne w sposób nielegalny i nadmierny monitorowały czy weryfikowały działalność polityków i ich przemieszczanie się, to dziennikarze mieliby do nas pretensje, że takie praktyki są wykonywane – powiedział Bodnar.

Bodnar pytany był także o kwestię traktowania księdza Olszewskiego i dwóch urzędniczek MS, gdy ci przybywali w areszcie. - Rzecznik praw obywatelskich potwierdził, że nie było żadnych tortur. Ja żyłem pod pręgierzem, że wykonywane są jakieś niestworzone techniki w stosunku do księdza Olszewskiego. Rzecznik dopatrzył się iluś tam naruszeń dotyczących warunków i traktowania, ale uznał na przykład, że jeżeli chodzi o kontakty z obrońcą, to było wszystko w porządku. Część odpowiedzialności to są te momenty po zatrzymaniu, a część to jest służba więzienna. Ksiądz Olszewski – jak wyszedł – napisał list do strażników więziennych, gdzie im podziękował za profesjonalizm. To jednak o czymś świadczy – powiedział minister. - Przez ładnych kilka lat tworzyłem w biurze rzecznika profesjonalnie działający krajowy mechanizm prewencji tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania. Jeżeli teraz rzecznik przedstawia wnioski, to jest to mój obowiązek, żeby się do tego odnieść. Zrobię wszystko, aby do takich sytuacji nie dochodziło i aby wszystko wyjaśnić opinii publicznej – zaznaczył.

Bodnar: Ziobro wiedział, że Fundusz Sprawiedliwości był wykorzystywany do celów politycznych i nic nie zrobił

Bodnar podkreślił również, że „sprawa Funduszu Sprawiedliwości będzie kontynuowana”. - Mamy wątek dotyczący finansowania fundacji Profeto – tej, która wybudowała ośrodek medialno-terapeutyczny pod Warszawą. Tu jest sprawa zakończona na poziomie śledztwa i prokurator Piotr Woźniak zapowiedział przygotowanie aktu oskarżenia dotyczącego dziewięciu osób. Myślę, że w styczniu on ma szansę wpłynąć do sądu. Z punktu widzenia metodyki pracy prokuratorskiej, to jest dość szybko w tak złożonej sprawie. Drugi wątek to sprawa szczecińska, czyli finansowanie dwóch stowarzyszeń – Przyjaciół Zdrowia oraz Fidei Defensor. Tam mamy areszt zastosowany w stosunku do trzech osób oraz cztery osoby są chyba podejrzane i mają postawione zarzuty. Ale tu jest za wcześnie na mówienie o akcie oskarżenia, tu trwają czynności procesowe – powiedział Bodnar. - Co do Zbigniewa Ziobry, to wszystko zależy od tego, co z tych wszystkich materiałów wyjdzie – na ile zgromadzony materiał dowodowy będzie pozwalał na postawienie zarzutów i w jakim zakresie, czy tylko w kontekście nadużycia uprawień – czyli braku wystarczającej kontroli nad tym, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości – czy będą to jakieś szersze zarzuty. To, co jest dla mnie bardzo istotne w tej sprawie, to to, że w 2019 roku Jarosław Kaczyński wysyłał list do Zbigniewa Ziobry – „opanujcie się z tym Funduszem, nie przesadzajcie, zaszkodzi to nam”. Ziobro musiał być świadomy tego listu, a od tego czasu praktyki nie uległy zmianie, a wręcz Fundusz był wykorzystywany w jeszcze większym stopniu do różnych celów politycznych - zaznaczył minister.

Minister sprawiedliwości o sprawie Ryszarda Brejzy

Bodnar został zapytany także, na ile prokuratura jest wolna od ludzi Zbigniewa Ziobry. - Faktycznie w prokuraturze jest sporo osób, które były awansowane w czasach Zbigniewa Ziobry. Jeśli chodzi o osoby, które zajmowały kluczowe stanowiska, to tak został ukształtowany regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury, że te osoby nie mają już wpływu na najważniejsze śledztwa i nie nadzorują żadnych śledztw. Co więcej, zajmują się one sprawami, które nie zagrażają codziennemu funkcjonowaniu prokuratury – powiedział minister sprawiedliwości. - Jeżeli chodzi o niektóre postacie symboliczne dla prokuratury, to one zostały zawieszone. To na przykład prokurator Ziarkiewicz z Lublina. Dokonujemy też audytu różnych spraw, w których dochodziło do nadmiernego zaangażowania politycznego – dodał.