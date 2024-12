Grzegorz Prigan: Donald Tusk wspierał Jacka Sutryka. Czy premier sam się ukarze?

28 listopada 2024 roku, podczas kolejnej konferencji prasowej, premier Tusk zadeklarował, że każdy urzędnik państwowy, który wykorzysta swoją pozycję do wpływania na wynik wyborów, zostanie natychmiast zwolniony z administracji państwowej. Takie stanowisko rodzi pytania o spójność deklaracji premiera z jego własnymi działaniami. Jeśli premier faktycznie złamał przepisy Kodeksu wyborczego, to zgodnie z własnymi słowami powinien ponieść konsekwencje, rozważając nawet podanie się do dymisji.

Równość wobec prawa. Gdy Donald Tusk agituje

W demokratycznym państwie prawa kluczowe jest, aby osoby sprawujące najwyższe funkcje publiczne przestrzegały przepisów i dawały przykład innym obywatelom. Niespójność między deklaracjami a działaniami podważa zaufanie społeczne i osłabia autorytet instytucji państwowych. Społeczeństwo oczekuje od premiera nie tylko przestrzegania prawa, ale także przejrzystości i konsekwencji w działaniu.

W związku z tym zasadne jest pytanie, czy premier Tusk zamierza podjąć kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji i ewentualnie ponieść odpowiedzialność za swoje działania. Organy takie jak Państwowa Komisja Wyborcza oraz prokuratura powinny monitorować i reagować na tego typu naruszenia, niezależnie od pozycji osoby, której dotyczą. Równość wobec prawa to fundament demokratycznego państwa i powinna być bezwzględnie przestrzegana.

W obliczu powyższego premier Tusk powinien rozważyć publiczne przeprosiny oraz dobrowolne poddanie się procedurom przewidzianym przez prawo. Tylko takie działania mogą przywrócić zaufanie społeczne i pokazać, że nikt, nawet premier, nie stoi ponad prawem.

Jeżeli jednak osoba pełniąca tak wysoką funkcję pozwala sobie na łamanie prawa bez ponoszenia konsekwencji, to jakie przesłanie wysyła to obywatelom? Skoro premier może publicznie ignorować przepisy, to dlaczego my, jako obywatele, mielibyśmy czuć się zobowiązani do przestrzegania prawa, w tym płacenia podatków czy wypełniania innych obowiązków wobec państwa?