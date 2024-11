Mateusz Muszyński, Maciej Kiełbowski: Podejrzenie stosowania przemocy domowej – jak powinny reagować szkoły?

Kwalifikację dziecka będącego świadkiem przemocy domowej jako ofiary przemocy domowej należy ocenić pozytywnie. Sam fakt występowania przemocy domowej w rodzinie, nawet jeśli jest ona skierowana wobec osób dorosłych i występuje pomiędzy nimi, negatywnie oddziałuje na dziecko, które wychowuje się w określonym środowisku i obserwuje na co dzień nieakceptowalne społecznie zachowania pomiędzy osobami najbliższymi. W doktrynie często wskazuje się jednak, że podmioty obowiązane do wszczynania procedury Niebieskich Kart nie powinny działać automatycznie.

Jak wskazuje P. Piszkozub w monografii „Znęcanie się” (pod redakcją prof. M. Mozgawy), „w niektórych sytuacjach wdrożenie procedur ochronnych wobec dziecka, np. w sytuacji konfliktu między rodzicami i zachowań przemocowych ze strony jednego z nich w stosunku do drugiego, może powodować jedynie zaangażowanie i „wciągnięcie dziecka do tego konfliktu”. W dalszej części rozważań autor stwierdza, że jeśli – z perspektywy dziecka – konflikt nie jest zauważalny lub mocno odczuwalny i sam organ stosujący przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej poweźmie wątpliwość co do tego, czy jego podejrzenia są uzasadnione, to podejmowanie dodatkowych działań przez organy „nie zawsze będzie działaniem pożądanym”. Taka sytuacja zawsze wymaga więc pogłębionej analizy i mądrej oceny przez nauczycieli czy organ prowadzący.

W kontekście komentowanego pojęcia, a także w nawiązaniu do myśli wyrażonej przez P. Piszkozuba należy podkreślić, że podejrzenie, o jakim mówi ustawodawca w treści przepisów ustawy o przeciwdziałaniu stosowania przemocy domowej, ma charakter kwalifikowany. Oznacza to, że do wszczęcia procedury Niebieskich Kart niezbędne jest takie podejrzenie, które w określonych okolicznościach należałoby obiektywnie uznać za uzasadnione.

Takie sformułowanie przepisu świadczy o tym, że zamierzeniem ustawodawcy było uregulowanie wspomnianej materii w taki sposób, aby organy podejmowały decyzję o wszczęciu odpowiedniej procedury po indywidualnym rozpatrzeniu konkretnej sprawy, nie zaś na podstawie podejrzeń opartych na swego rodzaju automatyzmach czy też traktowaniu danej sytuacji na zasadzie analogii (mniej lub bardziej wyraźnej) do innych znanych oceniającemu przypadków.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Mniej przemocy domowej, więcej rówieśniczej. Szkoła nie pomaga Dwoje na troje dzieci doświadczyło przemocy ze strony rówieśników, co trzecie zaś – od bliskich dorosłych. Wykorzystanie seksualne spotkało co czwartego małoletniego – wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy domowej

Choć nie ma publikowanego orzecznictwa, które szczegółowo analizowałoby pojęcie „uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej”, to w obecnym stanie prawnym nie ma wątpliwości co do tego, że jednostki systemu oświaty nie powinny wszczynać procedury „Niebieskich Kart” bez choćby wstępnego zbadania stanu faktycznego, a także bez powzięcia uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej.