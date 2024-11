Tomasz Pietryga: Rząd wypuszcza więźniów. Czy to rozsądne?

Jakie mogą być skutki liberalizacji polityki karnej?

Polityka to jedno, ale najważniejsze są realne skutki liberalizacji polityki karnej. Jeżeli celem jest odizolowanie skazanych za mniejsze przestępstwa od kontaktu z recydywistami oraz resocjalizacja w warunkach nieizolacyjnych, to muszą za tym iść realne programy, które pomogą osiągnąć te cele. Na razie wielkich zmian w tej dziedzinie nie widać, a powinny one iść w parze z liberalizacją. Chodzi np. o mocniejszy system kurateli czy pracę dla skazanych, która dla wielu ma największy walor resocjalizujący. Poza tym widać tu pewną niekonsekwencję – zupełnie inne jest bowiem podejście do tymczasowych aresztowań, które z lubością są wciąż stosowane przez sądy.



Inne pytanie brzmi, jak docelowe zwolnienie 20 tysięcy więźniów wpłynie na statystyki przestępczości i bezpieczeństwo obywateli. Nie wiadomo, ilu przestępców skorzysta z szansy, a ilu uzna to za słabość państwa i zachętę do dalszych działań przestępczych. Chodzi również o osoby, które nigdy do tej pory nie były skazane, ale nowe podejście władz może być dla nich sygnałem, że ryzyko surowej kary za ewentualne złamanie prawa nie jest takie duże.

Liberalny trend nie zawsze się sprawdza

Nic nie dzieje się od razu, a dynamika przestępczości jest procesem, na który wpływ ma wiele czynników. Oprócz m.in. demografii, poziomu życia i skuteczności organów ścigania są też czynniki wprost zależne od rządu. W krajach Europy Zachodniej dominuje liberalny trend w polityce karnej, chociaż nie zawsze przynosi on zakładany efekt. Inicjatywa polskiego rządu opiera się na dobrych intencjach, warto jednak podejść do sprawy z dużą ostrożnością, aby nie przyniosła efektu odwrotnego od zamierzonego.