Bogusław Chrabota: Między cyberbezpieczeństwem i nadgorliwością

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji ws. cyberbezpieczeństwa lepszy, ale do poprawek

Cieszy, że zawężono kategorie podmiotów ważnych i kluczowych. Obniżono wymagania dla podmiotów z sektorów produkcji chemikaliów czy żywności. Zmieniono zasadę obowiązkowego audytu dla podmiotów kluczowych z dwóch, na co trzy lata. Wprowadzono procedurę kontroli doraźnej. I co najważniejsze, wprowadzono skargę do sądu administracyjnego od środków nadzorczych. To zdaniem biznesu wiele. Niemniej wedle opinii ekspertów ustawa wciąż jest bardzo ostra i grzeszy uznaniowością. Niesie też dla wielu branż, zwłaszcza w kwestii kategorii dostawcy wysokiego ryzyka, ryzyko poważnych komplikacji, łącznie ze stratami wynikającymi z konieczności wymiany uznanych za „ryzykowne” systemów i urządzeń. Nikt o zdrowych zmysłach nie kwestionuje potrzeby zwiększenia polskiej cyberodporności. To racja stanu. Ale jej odwrotną stroną jest rozsądek i unikanie nadgorliwości. Tego domaga się biznes. Według ministerstwa do zakończenia prac nad ustawą zostały trzy miesiące. Wykorzystajmy je na poprawienie tych przepisów tak, by na równi służyły bezpieczeństwu i biznesowi. Tylko taka równowaga jest racjonalna.