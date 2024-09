Jan Skoumal: Nastolatek nie kupi papierosów, ale będzie decydował o losach kraju?

Z wprowadzeniem praw wyborczych dla polskich kobiet wiąże się mit o grupie sufrażystek, które pół nocy stukały parasolkami w okna gabinetu marszałka Piłsudskiego, by nakłonić go do podpisania odpowiedniego dokumentu. Historia nie potwierdza, by takie wydarzenia miały naprawdę miejsce i tym bardziej nie można mówić, aby wpłynęły one na decyzję Naczelnika. Zwłaszcza, że była ona w dużej mierze polityczna. Tymczasem swoją parasolkę, którą stuka w okno Państwowej Komisji Wyborczej, wyciągnęła rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

Prawa wyborcze od 16 roku życia? To niestety zagranie polityczne

Sto lat temu jedną z głównych przyczyn, dla których Piłsudski zdecydował się na zrównanie kobiet i mężczyzn w prawach wyborczych, była polityka: wysokie poparcie dla idei socjalizmu wśród kobiet było na rękę Polskiej Partii Socjalistycznej, z której wywodził się marszałek i jego otoczenie. Za tą decyzją stały jednak także względy moralne i równościowe. Co zaś stoi za propozycją, którą nie pierwsza wyraziła rzeczniczka praw dziecka?

Obniżenie wieku wyborczego do 16 roku życia to pomysł z gruntu polityczny. Wystarczy spojrzeć na badania, by zobaczyć, że młodzież która otrzyma w ten sposób prawa wyborcze to doskonały zastrzyk elektoratu dla lewicy i partii proeuropejskich

I tu leży problem. Wydaje się bowiem, że za obniżeniem wieku wyborczego obstają w dużej mierze właśnie politycy wskazanych wyżej opcji. Bardziej więc niż dbanie o dobro młodych zdaje się przemawiać przez nich troska o przyszłe wyborcze wyniki ich ugrupowań – takich jak Lewica i Koalicja Obywatelska, których głosami Monika Horna-Cieślak wybrana została na stanowisko rzeczniczki. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia – którego Trzecia Droga także poparła kandydaturę Hornej-Cieślak – stwierdził zaś: „To jest postulat mojego ruchu politycznego, który założyłem (...) Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do szesnastego roku życia”.