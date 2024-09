Aprobująca obecność prawników legitymizuje przedmiot spotkania. Nakazuje baczyć, by uzgadniany sposób „rozliczenia” przeszłości w ramach procesu instytucjonalnego przywracania praworządności zapewniał nieprzekraczalne warunki minimalne. Opierał się na zobiektywizowanych i wynikających z prawa, obowiązującego w czasie naruszenia, przesłankach. Jako forma „sprawiedliwości tranzycyjnej”, skutecznie „kwitując” przeszłość, właściwie projektował przyszłość. W dwóch perspektywach. Retrospektywnej, związanej ze zdarzeniami i zachowaniami, które należy poddawać wartościowaniu. Prospektywnej, służącej podkreśleniu znaczenia zasad i ich naruszenia. Rozliczenie przeszłości związanej z naruszeniami praworządności ma charakter co najmniej w części represyjny, więc przestrzeganie zasad jest tu więcej niż znaczące.

Poważny prawnik przekraczać nie może pewnych granic

W tracie spotkania przedstawiono – projekty lub założenia – regulacji ustawowych mających na celu „systemowe przywrócenie praworządności”. Szczególny akcent położono na propozycje uporania się z funkcjonowaniem w systemie konstytucyjnego wymiaru sprawiedliwości osób powołanych do pełnienia funkcji sędziowskich – po raz pierwszy lub w sądzie określonego rzędu lub rodzaju – w wyniku rekomendacji udzielonej przez KRS w składzie ukształtowanym w wyniku nowelizacji z grudnia 2017 r. Chodzi w tym przypadku o problem braku niezależności KRS z uwagi na polityczne powiązania, co najmniej związane z trybem wyboru przedstawicieli sędziowskich do tego organu. Naruszenia prawa, w tym konstytucji, a także elementarnych zasad, jakimi kierować powinni się sędziowie, w przypadku „skorzystania” z tej ścieżki uzyskania statusu zawodowego sędziego lub awansu, są oczywiste. Stwierdzone orzeczniczo przez sądy międzynarodowe, krajowe, doktrynalnie przez przedstawicieli nauki i środowisko prawnicze.

Ocena skutków „uczestniczenia” w wadliwej procedurze powołania sędziowskiego - z perspektywy naruszenia reguł - nie pozwala różnicować poszczególnych przypadków. Każde powołanie z wyniku rekomendacji KRS w składzie ukształtowanym w wyniku nowelizacji z grudnia 2017 r. jest w powyższej, podkreślmy, praworządnościowej perspektywie, oczywiście wadliwe. Stwierdzenie tego faktu oznacza ocenę przeszłości. Nie przesądza jednak o sposobie działania na przyszłość. Wyznacza jednak pewne standardy i granice, których poważny prawnik przekraczać nie może.

Przedstawione propozycje zmierzają do kategoryzacji tzw. neosędziów w trzech grupach

W zakresie podmiotowym przedstawione propozycje zmierzają do kategoryzacji tzw. neo-sędziów w 3 grupach. Pierwsza (czerwona) obejmuje biorących udział we „wspólnym przedsięwzięciu” (common design), aktywnie przyczyniających się do podważenia praworządności. Stanowiąca konstytutywny wyróżnik tej grupy koncepcja common design niepokojąco przypomina znaną w prawie karnym międzynarodowym koncepcję joint criminal enterprise. Zaliczonych do tej kategorii objąć ma obligatoryjne postępowanie dyscyplinarne. Postępowanie dyscyplinarne przewiduje się także dla drugiej grupy (żółtej) nieprawidłowo powołanych sędziów. Możliwe jest jednak odstąpienie od niego (swoiście rozumiana redukcja odpowiedzialności), w razie złożenia deklaracji o dobrowolnym powrocie na poprzednie stanowisko.