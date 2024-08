Pierwszy wariant może być podobny do tego znanego z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która miała zrealizować tzw. kamienie milowe. Pod koniec 2022 r. PiS rozpaczliwie próbował odblokować środki z KPO, godząc się nawet na daleko idące kompromisy z Brukselą. Uchwalono ustawę, która dawała zadość wszystkim zastrzeżeniom Komisji Europejskiej. I kiedy wydawało się, że prezydent ustawę podpisze, ten skierował ją z początkiem 2023 r. do TK, również w trybie kontroli prewencyjnej. Bunt, który miał początek w tym czasie w Trybunale, skutecznie zablokował możliwość zbadania ustawy przez pełny skład tego sądu. Sytuacja była patowa, bo parlament nie mógł rozpocząć prac nad kolejną nowelizacją, nie mając odpowiedzi na zastrzeżenie prezydenta. A terminów obligujących TK do wydania wyroku brak.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Beata Najjar: Nie będę podważać prawa neosędziów do udziału w losowaniu Musimy zacząć przywracać normalność u nas w sądzie – mówi „Rz” sędzia Beata Najjar, którą w czwartek poparło 179 z blisko 300 uczestników zgromadzenia wyłaniającego kandydata na nowego prezesa SO w Warszawie.

W sytuacji KRS może być podobnie. Julia Przyłębska, a następnie nowy prezes TK, może wniosek prezydenta włożyć na długo do trybunalskiej zamrażarki. To skutecznie zwiąże ręce rządzącym, którzy teoretycznie mogą uruchomić prace legislacyjne nad nową reformą KRS, z innymi założeniami. Problem w tym, że gdyby taką ustawę uchwalono, a obecny lub kolejny prezydent ją podpisał, istnieje prawdopodobieństwo, że TK zbada obecną nowelę, stwierdzając jej konstytucyjność. W ten sposób nagle w obrocie prawnym mogą znaleźć się w tym samym czasie dwie nowele reformujące KRS, a to oznacza ryzyko sporego chaosu.

Trybunał Konstytucyjny może zbadać konstytucyjność nowelizacji

Jest też drugi wariant. TK nie będzie mroził nowelizacji i zbada jej konstytucyjność, kwestionując tylko niektóre jej rozwiązania, np. te do których zastrzeżenia zgłosił prezydent (zabranie biernego prawa wyborczego tzw. neosędziom i skrócenie kadencji KRS), stwierdzając jednocześnie, że nie mają one wpływu na całość nowelizacji, a zatem pozostałe przepisy mogą wejść w życie. To w efekcie oznaczałoby, że reforma KRS wejdzie, ale nie w tak radykalnym kształcie, jak chciałby rząd. Wróci wtedy niepolityczny tryb wyboru sędziów do KRS, ale z udziałem tzw. neosędziów i dopiero po zakończeniu kadencji obecnej Rady. To oczywiście tylko teoretyczny scenariusz. Reasumując: to, co się dzieje, to niestety smutna legislacyjna szermierka między dwoma obozami politycznymi, będąca skutkiem braku fundamentalnego kompromisu w sprawach wymiaru sprawiedliwości. Jej efektem może być jeszcze większe skomplikowanie sytuacji prawnej i ustrojowej sądownictwa.