Marek Isański: NSA orzeka dla bogatych, a ignoruje biednych. Zaskakująca wykładnia

Trudno inaczej niż ekstra prezentem dla bogatych podatników nazwać stanowisko NSA, przyjęte we właśnie opublikowanym wyroku II FSK 1256/21, zwalniające z podatku dochodowego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od daty nabycia. Wyrok opisany został w artykule Rzeczpospolitej NSA: sprzedaż mieszkania z rynku pierwotnego od dewelopera czy spółdzielni bez PIT? Jednocześnie wiele jest przykładów na potwierdzenie smutnej tezy, że biedni obywatele w sprawach podatkowych nie mogą liczyć na podobne prezenty, a nawet na to, że NSA będzie chronił ich praw, ich maleńkiego mająteczku.

Czytaj więcej Podatki Marek Isański: Dlaczego sprzedaż mieszkania po 5 latach od nabycia nie podlega opodatkowaniu? Szczególnie w sprawach przepisów podatkowych warto zadawać proste pytania. Każdy przepis, oczywiście jeśli jest zgodny z Konstytucją, powinien realizować jakiś racjonalny cel ustawodawcy. Delikatnie mówiąc, zdumiewający pogląd wyraził sędzia NSA, uzasadniając wyrok w sprawie II FSK 97/21 w dniu 01.08 2023r., stwierdzając, że przepis mówiący, iż sprzedaż mieszkania po okresie 5 lat od daty jego nabycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to wyraz nie tylko woli ustawodawcy, ale wyraz realizowania wytycznych art. 75 ust. 1 Konstytucji.

NSA orzeka dla bogaczy, a nie dla „zwykłych” obywateli?

„Zwykli uczciwi obywatele”, nie prowadzący działalności gospodarczej, co do zasady nie powinni popadać w spory z aparatem podatkowym. Ich rozliczenia prowadzi pracodawca. Sporadycznie, raz lub dwa razy w życiu, dostaną spadek/darowiznę lub zamieniają mieszkania z ważnych życiowych powodów. Rozliczenie podatkowe tych transakcji musi być jasne, jednoznaczne, proste i stabilne. To elementarny obowiązek państwa. Choćby z tego powodu, że nie zadbało ono o choćby jakąkolwiek edukację w sprawach realizacji obowiązków podatkowych przez obywateli. Sporów w tych sprawach jednak jest zdecydowanie za dużo i zazwyczaj przegranymi są mniej majętni obywatele.

Dziesiątki, jeśli nie setki lub tysiące słabo sytuowanych obywateli zapłaciło podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania gdy z ważnych życiowych powodów sprzedali je na krótko przed upływem okresu 5 lat od daty nabycia. I to liczonego od końca roku w którym doszło do nabycia. Zapłacili, bo taki podatek wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) i przez całe lata NSA przez nabycie w ich sprawach rozumiał jedynie przeniesienie własności, czyli umowę zakupu.

Wiele tysięcy osób straciło prawo do tzw. ulgi mieszkaniowej z tego powodu, że deweloper nie wywiązał się z umowy i nie doszło do zawarcia umowy przenoszącej własność w terminie 2 lat (od 2019r. 3 lat) od zbycia poprzedniego mieszkania. Według NSA samo wydanie pieniędzy, a więc zapłata za mieszkanie to zupełnie co innego niż nabycie, a zapisane w ustawie zwolnienie związane było z nabyciem.