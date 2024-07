Niepotrzebny nam TK, którego wyroki są blokowane lub ignorowane, który generuje spory, zamiast je rozwiązywać

Pomysł łatwo poddać krytyce, jednak ostatnie lata pokazały, że obecny model Trybunału może łatwo ulec degeneracji. I jeżeli wybór będzie leżał w rękach polityków lub nie będzie gwarantował faktycznego odcięcia politycznych wpływów, sędziowie TK łatwo nadal będą mogli stawać się żołnierzami w politycznych wojnach.

Konsekwencją upolitycznienia Trybunału są konflikty, podważanie legitymacji do orzekania, utrata wiarygodności, szacunku do instytucji i samej ustawy zasadniczej, która jest traktowana instrumentalnie. Niepotrzebny nam TK, którego wyroki są blokowane lub ignorowane, który generuje spory, zamiast je rozwiązywać. Jeżeli tak ma być, to lepiej, aby Trybunału w ogóle nie było. Przy okazji prac legislacyjnych nad resetem TK warto rozważyć najśmielsze warianty dla nowego sądu, który powinien się odrodzić na bazie społecznego i politycznego konsensusu.