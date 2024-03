Problemy procesowe ważniejsze niż meritum?

Moją uwagę zwróciły jednak aspekty procesowe wydanego orzeczenia. W konkluzji sąd I instancji wskazał, że (cyt.): „mając na uwadze powyższe okoliczności oraz wskazane przepisy prawa orzeczono jak w pkt.1 orzeczenia.” A w tymże punkcie pierwszy sąd postanowił „oddalić wniosek”. Oddalenie oznacza to, że sąd nie doszukał się żadnych przeszkód (braków) formalnych w samym wniosku i wydał rozstrzygnięcie o charakterze merytorycznym.Wydaje się pewne, że i to orzeczenie zostanie zaskarżone apelacją, którą rozpozna sąd okręgowy jako sąd II instancji. Co ważne, sąd ten nie posiada kompetencji do dokonywania wpisów do KRS. W razie uwzględnienia apelacji może jedynie uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Ale to nie jedyne orzeczenie, które może zapaść. Sąd odwoławczy w pierwszej kolejności pochyli się, działając z urzędu (to jest, niezależnie od konkretnych zarzutów formułowanych w samej apelacji przez skarżących), nad szczególnie istotnymi uchybieniami procesowymi, które skutkują nieważnością całego dotychczasowego postępowania rejestrowego.

Przyczyny nieważności, w odróżnieniu od przyczyn innych uchybień procesowych, mają charakter bezwzględny. Nie ma znaczenia, czy miały one wpływ na treść orzeczenia.

Nieważność umocowania pełnomocnika procesowego TVP?

Wracając do tego konkretnego postępowania. Skoro sąd I instancji uznał, że nie doszło do skutecznych zmian w składzie rady nadzorczej TVP, to – w konsekwencji – kluczową kwestią proceduralną stało się należyte ustanowienie pełnomocnika procesowego TVP. Mamy w tym obszarze dwie możliwości. Pierwsza – pełnomocnictwo zostało udzielone przez Tomasza Syguta, któremu sąd I instancji odmówił skutecznego umocowania.

Jeżeli tak rzeczywiście było, sąd II instancji będzie musiał stwierdzić, że pełnomocnik procesowy TVP nie był należycie umocowany (art. 379 pkt 2 in fine k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono wielokrotnie, że postępowanie toczące się z udziałem w charakterze pełnomocników procesowych osób, które wprawdzie mogły być pełnomocnikami, ale nie przedłożyły dokumentu pełnomocnictwa wykazującego umocowanie do występowania w imieniu strony i nie zostały wezwane do jego przedłożenia, zaś brak w postaci nienależytego umocowania nie został usunięty przed uprawomocnieniem się orzeczenia, jest dotknięte nieważnością w rozumieniu art. 379 pkt 2 k.p.c. (zob. uchwały Sądu Najwyższego: z 30 marca 2006 r., III CZP 14/06, i z 23 stycznia 2009 r., III CZP 118/08, oraz postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 19/09 i z 20 kwietnia 2012 r. III CZP 13/12). To, czy działania nienależycie umocowanego pełnomocnika okazały się skuteczne i doprowadziły do wydania orzeczenia korzystnego dla mocodawcy jest pozbawione znaczenia prawnego (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 2 sierpnia 2007 r., V CZ 72/07 i z 9 grudnia 2011 r., II UZP 7/11).

Co dalej?

W efekcie sąd odwoławczy uchyli orzeczenie z 12 lutego 2024 r. w całości. Ponadto dojdzie do obligatoryjnego „zniesienia postępowania w zakresie dotkniętym nieważnością”, co w praktyce oznacza, że wszystkie dotychczasowe czynności zostaną skasowane. Uznane za niebyłe. Finalnie cała sprawa zostanie przekazana sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd I instancji powinien z kolei wezwać TVP S.A. w likwidacji do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez należycie umocowanego reprezentanta TVP w wyznaczonym przez sąd terminie. Aktualnie jednak TVP S.A. została postawiona w stan likwidacji. Po podjęciu uchwały o postawieniu TVP w stan likwidacji, zarząd przestaje działać, a w jego miejsce pełnomocnictw procesowych udziela likwidator (Daniel Gorgosz). O otwarciu likwidacji nie decyduje jednak wpis w KRS, ale zgodność z prawem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy TVP S.A. Z jednej strony, dopiero kiedy ten brak nie zostanie uzupełniony, sąd powinien zwrócić na Woronicza 17, wniosek o ujawnienie zmian w radzie nadzorczej. Z drugiej strony z doniesień medialnych wynika, że podejmowane są liczne próby inicjowania postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy TVP właśnie co do m.in. w przedmiocie otwarcia jej likwidacji, ale także odwołania starych i wyboru nowych władz TVP. Sąd rejestrowy może zatem powziąć wątpliwość, czy nie powinien jednak w takiej sytuacji zawiesić postępowania rejestrowego.