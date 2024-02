Chrabota: Nie można budować mieszkań bez miejsc parkingowych. To patodeweloperka!

Deweloperzy nie chcą wymogu wystarczającej liczby miejsc parkingowych przy inwestycjach mieszkaniowych. Mamy więc wrócić do obyczajów rodem z PRL? W XXI wieku? Deweloperzy pewnie by tego chcieli. Ja nie. Bo czuję wstręt do komunałek. I patodeweloperki.