Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało „Rzeczpospolitej”, że trwają prace legislacyjne dotyczące zmiany przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej w zakresie minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Proponowane rozwiązania zostaną poddane konsultacjom publicznym i opiniowaniu w trakcie procesu legislacyjnego.

Wymóg miejsc parkingowych blokuje budowę mieszkań

Od maja 2023 r. deweloperzy realizujący inwestycje mieszkaniowe na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej są zobowiązani do wyznaczania co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie lub jednego miejsca w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Jak wskazywali, ważny jest powrót do wyznaczania miejsc parkingowych przez gminy, ponieważ nie zawsze jest wymaganych tyle miejsc, co w przepisach, a to blokuje realizacje inwestycji.

Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, z którym rozmawiamy, uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez ministerstwo, podczas którego minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman oraz sekretarze stanu Waldemar Sługocki i Jacek Tomczak zadeklarowali powrót do przepisów sprzed maja 2023 r. Przedstawiciel PZFD Patryk Kozierkiewicz zwraca uwagę, że po wejściu w życie proponowanej nowelizacji odblokowanych zostanie kilkadziesiąt projektów, dzięki którym powstanie kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. Jak zauważa, wskutek zmian w przepisach w maju 2023 r. zablokowano inwestycje powstające na bazie założeń specustawy mieszkaniowej.

- 1,5 miejsca parkingowego jest to bardzo wyśrubowany współczynnik, nieprzystający do centrów miast, które są dobrze skomunikowane — tłumaczy Patryk Kozierkiewicz. Jak zauważa, przez te współczynniki deweloperzy stawali przed dylematem, czy budować mniej mieszkań na rzecz miejsc parkingowych. W konsekwencji spowodowało to wybudowanie mniejszej liczby mieszkań, natomiast te, które zostały zbudowane, były droższe. Z racji, że te ceny dla kupujących były nieakceptowalne, deweloperzy nie realizowali inwestycji. - Przez ostatnie dwa lata wybudowaliśmy o 50 tys. mniej mieszkań niż w 2021 r. Jest to duża zapaść - podkreśla Patryk Kozierkiewicz. Ceny wzrosły także przez niską podaż mieszkań. Dlatego po wejściu w życie planowanej nowelizacji i odświeżeniu na rynku nieruchomości, ceny mieszkań powinny być niższe niż obecnie.