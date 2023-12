W przepisach nie ma ani jednego słowa o związaniu wykładnią prawa zawartą w uchylonej w wyniku wznowienia decyzji. Bo takiego związania nie może być w praworządnym państwie. Absurdem byłoby aby organ był związany błędną wykładnią prawa zastosowaną w błędnej decyzji, którą w wyniku wznowienia organ uchylił.

Niestety NSA posunął się jeszcze dalej i zupełnie odebrał obywatelom prawo do wznowienia postępowania. Dokonał zmiany treści przepisu art. 240 par. 1 pkt 5 O.p. który mówi że przesłanką wznowienia jest nieznany organowi dowód lub okoliczność, (co oznacza, że nie było go w aktach postępowania na podstawie których wydano decyzję) na brak wiedzy organu o danym dowodzie lub okoliczności. W w/w wyroku pisze to wprost:

„Przesłankę wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 O.p. stanowi brak wiedzy organu podatkowego o nowej okoliczności faktycznej lub nowych dowodach, pod warunkiem, że „wyjdą one na jaw” po zakończeniu postępowania podatkowego.” I dalej „Skoro zatem organ podatkowy orzekając w pierwotnym postępowaniu podatkowym wiedział o istnieniu dowodu, to nie można po wydaniu decyzji ostatecznej okoliczności tej kwalifikować jako przesłanki wznowieniowej, o której mowa w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. Błędna ocena okoliczności faktycznej, czy też jej pominięcie, (czego Naczelny Sąd Administracyjny jednak nie stwierdza) to nie brak wiedzy organu o tej okoliczności”.

To wręcz niebywałe, bo decyzję wydaje się na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, a nie na podstawie jakiejś tajemnej wiedzy organu podatkowego. Jeśli jakiegoś dowodu nie było w aktach to jest to oczywista przesłanka do wznowienia postępowania. A jeśli organ o tym dowodzie rzeczywiście wiedział i go nie dołączył do akt to zrobił to świadomie, czyli jest to poważna poszlaka, że mamy do czynienia z przestępstwem urzędniczym. Bowiem świadomie rozstrzygnął sprawę na niekorzyść obywatela.

Takie podejście pozbawia złudzeń co do tego jak NSA dba o praworządność, bo ani nie chroni praw obywatela ani nie kontroluje administracji, a wręcz ją wspiera. I skoro pozbawił obywatela prawa do ochrony majątku poprzez uczynienie fikcji prawnej ze stwierdzenia nieważności decyzji to konsekwentnie pozbawił prawa do wznowienia postępowania. W obu sytuacjach ustawa daje obywatelom określone prawo, które sąd im zabrał.