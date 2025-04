Marzena Tabor-Olszewska: Światowe Dni Młodzieży były plastrem na tęsknotę za Janem Pawłem II

Czytaj więcej Komentarze Krzyżak: Franciszek, nasz papież Wizyta Franciszka w Polsce do złudzenia przypominała pielgrzymki Jana Pawła II.

Wspomnienie Światowych Dni Młodzieży 2016

Młodzież, która przyjechała do Krakowa, chciała spotkać papieża Franciszka. Jego pogodne usposobienie przyciągało zwłaszcza młodych. Myślę, że dla krakowian było też plastrem na wciąż żywą tęsknotę za Janem Pawłem II. Widać to było szczególnie, kiedy Franciszek pojawiał się w „papieskim oknie”, czyli tym, które jest szczególnie ważne dla krakowian. Papieskie okno przy Franciszkańskiej 3 to miejsce spotkań z polskim papieżem, które mieszkańcy przeżywali wręcz jak osobiste spotkania z bliską postacią. Pod oknem gromadzili się także po śmierci Jana Pawła II. Dlatego pojawienie się w nim papieża Franciszka było bardzo ważnym, symbolicznym gestem skierowanym nie tylko do pielgrzymującej młodzieży, ale właśnie do mieszkańców stolicy Małopolski.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku to był prezent od papieża Franciszka dla nas, mieszkańców Krakowa i całej Polski. Wspomnienie tamtych dni wciąż przynosi nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra i życzliwości. A przede wszystkim wiarę w młodych ludzi, w których Franciszek pokładał tak wielką nadzieję.