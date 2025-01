Dlaczego w Polsce nie odbędzie się szczyt Rady Europejskiej?

Na czym polegają spotkania Rady Europejskiej?

Premier Węgier Viktor Orbán jest członkiem Rady Europejskiej, natomiast prezydent Andrzej Duda jest członkiem Grupy Arraiolos skupiającej prezydentów państw, którzy nie są członkami Rady Europejskiej. Spotkanie Grupy Arraiolos odbyło się kilka miesięcy temu w Krakowie, jego uczestnicy rozmawiali o zacieśnianiu relacji transatlantyckich, a ponadto zwiedzili Wieliczkę, Skarbiec Królewski i zjedli wraz z małżonkami uroczysty obiad na Wawelu. Spotkania Rady Europejskiej nie polegają jednak na celebracji, lecz na podejmowaniu decyzji o poważnych konsekwencjach politycznych i budżetowych.

Prezydent Andrzej Duda nie wziął udziału w inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zastąpił go były prezydent Bronisław Komorowski, widoczny na zdjęciach z Opery Narodowej po prawej stronie przewodniczącego Costy. Zapewne prezydent Duda zrozumiał, że jego ambicje, ujawnione pod koniec kadencji, są nie do zrealizowania. Choć ustawa kompetencyjna nic nie mówi o miejscu spotkań Rady Europejskiej w czasie naszej prezydencji, nic nie wskazuje na to, by prezydent wybierał się na spotkania Rady Europejskiej do Brukseli. Donald Tusk potwierdził, że w sprawach unijnych nie da się ograć. Przynajmniej na naszym, krajowym podwórku.

Autor Jacek Czaputowicz Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2018-2020 był ministrem spraw zagranicznych