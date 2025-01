Krytyka wysuwana przez premiera Tuska wobec polityków z Partii Republikańskiej i samego Donalda Trumpa wynikała z uznania, że nie będą już oni potrzebni dla realizacji naszych narodowych interesów. Wskazywała ona także, że polityka zagraniczna rządu koalicyjnego różni się od polityki PiS. Premier Tusk krytykował „transakcyjne” podejście Donalda Trumpa do NATO i chwalił gotowość Francji do objęcia całej Europy gwarancjami nuklearnymi. „Era geopolitycznego outsourcingu dobiegła końca” – pisał polski premier Polski, co było rozumiane jako dążenie do uniezależnienia się Europy od Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poparł propozycję prezydenta Emmanuela Macrona wysyłania wojsk NATO do Ukrainy. To Władimir Putin ma się obawiać nas, a nie my jego – pisał minister Sikorski, dodając do tego propozycję strącania z terytorium Polski rosyjskich rakiet w ukraińskiej strefie powietrznej.

Proeuropejska polityka Polski okazała się blefem

Donald Trump wygrał amerykańskie wybory prezydenckie, powstała więc możliwość realizacji powyższego programu. Unia Europejska może wreszcie wziąć sprawy bezpieczeństwa w swoje ręce. Prezydent elekt Trump przybył do Paryża, by przekazać prezydentowi Macronowi informację, że Stany Zjednoczone wesprą Europejczyków w misji nadzorowania pokoju w Ukrainie. Prezydent Macron przyleciał do Warszawy, by podzielić się tą radosną informacją z premierem Tuskiem. Spotkał go jednak zawód, ponieważ się dowiedział, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Ukrainy, a proeuropejska polityka Polski okazała się blefem. Prezydent Macron skrócił więc swoją wizytę, dając tym samym do zrozumienia, że nie jest zadowolony z przebiegu rozmów. Minister Sikorski oświadczył skromnie w Berlinie, że jego wcześniejsze wypowiedzi na temat wysłania wojsk do Ukrainy są nieaktualne. Zbiegło się to z deklaracją kanclerza Olafa Scholza o zamiarze kolejnego telefonu do Władimira Putina.

Premier Tusk nie mówi już, jak jeszcze kilka miesięcy temu, że Ukraina musi wygrać, lecz że należy dążyć do sprawiedliwego pokoju, cokolwiek by to miało oznaczać

Zwrot w polityce Polski wobec wojny w Ukrainie znalazł też odzwierciedlenie w języku. Premier Tusk nie mówi już, jak jeszcze kilka miesięcy temu, że Ukraina musi wygrać, lecz że należy dążyć do sprawiedliwego pokoju, cokolwiek by to miało oznaczać. Czy kolejnym krokiem będzie dołączenie Polski do „partii pokoju”, której filarami są Viktor Orbán, Robert Fico i Olaf Scholz? Na horyzoncie rysuje się już powrót do rosyjskiego gazu i odbudowy Nord Stream II.

Na konferencji prasowej Donald Tusk powiedział, że decyzje w sprawie ewentualnego wysłania polskich wojsk do Ukrainy będą zapadać tylko w Warszawie. Premier dodał, że Władimir Putin nie będzie ingerować w wybory prezydenckie w Polsce. Czy jednak musi to robić? Z perspektywy Kremla trudno sobie wyobrazić politykę lepszą niż wypychanie Amerykanów z Europy, a zarazem odmawianie udziału w nadzorowaniu pokoju w Ukrainie.