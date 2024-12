Wizerunek Karola Nawrockiego budowany przez PiS jest mało spójny: z jednej strony naukowiec, doktor, prezes IPN, historyk, a z drugiej sportowiec, bokser, zawodnik, który wyciska 180 kg na ławeczce, współczesny polski Rocky. Jeśli weźmie się pod uwagę kontakty Nawrockiego z półświatkiem, małe dokonania naukowe i pokazywanie go częściej w dresie niż jako pretendenta do najważniejszego urzędu w państwie, to opowieść PiS o Nawrockim może wydawać się naciągana, a nawet śmieszna. A miała być prosta i czytelna. Polacy potrzebują prostych i jasnych komunikatów, żeby poznać Nawrockiego, który dla wielu wciąż jest enigmą. Kandydat wspierany przez PiS nie błyszczy też wiedzą, nie odpowiada na trudne pytania, nie ma stanowiska w wielu kwestiach.

Ale jeszcze nie musi: teraz prekampania ma na celu zaprezentowanie go Polakom jako kandydata spoza establishmentu politycznego, świeżaka politycznego. Jednocześnie Nawrocki jest zdyscyplinowany – żadnych samowolek w mediach społecznościowych czy w kontaktach z dziennikarzami. Mogą iść za nim przez długie minuty i zadawać pytania, a on się tylko uśmiecha i grzecznie ich zbywa. Stara się nie generować wpadek. Nawet brak odpowiedzi na temat Marcina Romanowskiego próbował przekuć w sukces, dystansując się od sporu, który go nie dotyczy partyjnie.

Sondaże nie są przychylne dla kandydata popieranego przez PiS

A tymczasem poparcie dla Nawrockiego spada. Sondaż United Surveys pokazuje również, że traci kandydat KO. Na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego chce głosować odpowiednio 36,2 i 29,8 proc. ankietowanych. Trzaskowski traci 0,7, a Karol Nawrocki – 1,5. Wzrost poparcia odnotowali Szymon Hołownia i Sławomir Mentzen, na których głosować chce co dziesiąty badany. Znamienne, że poparcie dla Nawrockiego jeszcze nie zrównało się z poparciem dla PiS. Kandydat partii Jarosława Kaczyńskiego dla wielu Polaków wciąż jest nieznany.

Z kolei badania „Polityki w sieci” pokazują, że również w świątecznym czasie Nawrocki słabo się przebijał. Pozytywnych reakcji miał 30 proc., negatywnych 65 proc., a dominowali w sieci Sławomir Mentzen i Trzaskowski, którzy narzucili swoje narracje w mediach społecznościach. „Ograniczenie aktywności do Twittera osłabia jego obecność w kampanii online. Pomimo początkowych prób nawiązana »walki« z kandydatem PO, dziś głównym wyzwaniem sztabu Nawrockiego pozostaje niekorzystna dynamika danych z sieci na rzecz Sławomira Mentzena” – czytamy we wpisie „Polityki w sieci”. I dalej o kampanii Nawrockiego: „Wysoki wskaźnik zaangażowania na Twitterze: 9,76 proc. (co daje faktyczne dotarcie do 20 tys. fanów), brak działań na Instagramie i Facebooku wyklucza go z szerszej rywalizacji. Kandydat PiS podczas świąt uzyskał mniejsze dotarcie do wyborców niż Marek Jakubiak. Niespójna strategia oraz ograniczone działania uniemożliwiają konkurowanie z liderami kampanii”.