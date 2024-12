Na pytanie czy wyśmiewa w ten sposób dbanie o formę, Trzaskowski odpowiedział przecząco. - Uważam, że w czasie świąt trochę ruchu się przyda. Nie wyśmiewam krzepy. Czasem jednak robimy rzeczy z przymrużeniem oka - odparł.

Rafał Trzaskowski: Ćwiczy się bez kamer, jeśli ktoś robi z tego przedstawienie, to można się uśmiechnąć

- Ja uważam, że każdy powinien dbać o swoją kondycję fizyczną. Uważam, że raczej ćwiczymy bez kamer, każdy robi to po swojemu. A robienie z tego przedstawienia z kamerami – można się uśmiechnąć i mrugnąć okiem – mówił też Trzaskowski co stanowiło nawiązanie do aktywności jego rywala w wyborach, Karola Nawrockiego, prezesa IPN, który ubiega się o prezydenturę z poparciem PiS. Nawrocki od momentu zostania kandydatem na prezydenta publikował swoje zdjęcia z ćwiczeń na siłowni, a także m.in. biegał razem z sympatykami.



- Trochę dystansu do rzeczywistości wszystkim zalecam, ale zalecam też podtrzymywanie krzepy fizycznej, zwłaszcza po świętach, zwłaszcza po przejedzeniu – podsumował Trzaskowski.

Prezydenta Warszawy spytano też o opublikowany w piątek sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski z którego wynika, że Trzaskowski powiększył przewagę nad Nawrockim w hipotetycznej II turze wyborów prezydenckich.