Prezydent Joe Biden ułaskawił swego syna Huntera Bidena, zadając cios w podstawy demokracji amerykańskiej – twierdzą komentatorzy w kraju i za granicą. Prezydent elekt Donald Trump określił decyzję poprzednika mianem nadużycia i pogwałcenia sprawiedliwości. Który z nich ma rację? Polska ma pewne doświadczenia w radzeniu sobie z niewłaściwym ułaskawieniem. Czy można je wykorzystać w Stanach Zjednoczonych?

Joe Biden ułaskawił syna przed prawomocnym wyrokiem

Przypomnijmy, że prezydent Joe Biden wydał akt łaski, zanim zapadł prawomocny wyrok. Polski Sąd Najwyższy, rozpatrując ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, stwierdził, że akt łaski wydany przed uprawomocnieniem się wyroku jest bezskuteczny. Z kolei Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent Duda mógł ułaskawić osobę przed uprawomocnieniem się wyroku, jednak legalność Trybunału jest kwestionowana. Kamiński i Wąsik muszą więc swoje odcierpieć. Po wyborach 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, działając zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, podtrzymał wyrok skazujący, a obaj panowie zostali pozbawieni mandatów i siłą wyprowadzeni z gmachu Sejmu.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński: Joe Biden wymierzył liberalnej demokracji solidny cios Ułaskawienie Huntera Bidena przez prezydenta USA to prezent dla populistycznej prawicy, która podważa zaufanie do rządów prawa i wolnych mediów. Decyzja wzmacnia narrację o korupcji elit i rzuca cień na instytucje gwarantujące liberalną demokrację.

Czyżby Amerykanie nie znali orzeczenia polskiego SN? A może nie ma tam światłych i niezależnych sędziów, jacy zasiadają w naszym SN, jedynie neosędziowie i dublerzy? Zmierzch demokracji amerykańskiej zbliża się nieuchronnie. Chyba że prezydent Trump skorzysta z doświadczeń Polski i znajdzie sposób na przywrócenie rządów prawa i sprawiedliwości, tak bezczelnie podeptanych przez prezydenta Bidena. Środowiska sędziowskie w Polsce trzymają za to kciuki!

Radosław Sikorski chce, by prezydent Andrzej Duda ratował NATO

Prezydent Andrzej Duda nie mógł ułaskawić Kamińskiego i Wąsika, ale według szefa MSZ ma załatwić, by Amerykanie nie wycofali się z NATO. Chciałoby się rzec: jak trwoga to do Dudy. A jeszcze niedawno minister Sikorski dowodził, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent jedynie wykonuje jego instrukcje. Jeżeli to miała być instrukcja, to przyznajmy, przekazana w dziwnym trybie.