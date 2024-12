Joe Biden daje do ręki argumenty tym, którzy uważają, że władza dba o swoje przywileje, wykorzystuje media i wymiar sprawiedliwości (a w tym przypadku prawo łaski) do utrwalania swej przewagi nad masami. I których frustracja doprowadziła do tego, że Donald Trump z tak dużą przewagą wygrał z Kamalą Harris.

Dlatego od lat reżimy autorytarne usiłują pokazywać, że ta wolność mediów, niezależność sądów, to fałszywa fasada. Że między rządem, mediami i sądami istnieje tajne porozumienie, którego celem nie jest pomyślność obywateli, ale utrzymanie dominacji skorumpowanych elit, które obywateli chcą wykorzystywać. Tę narracje przeciw liberalnej demokracji przejęły tożsamościowe ruchy polityczne spod znaku alt-right.

Ułaskawienie Huntera Bidena to woda na młyn populistycznej prawicy

Przecież to Trump mówił w kampanii, że rządzi tzw. głębokie państwo (ang. deep state), którego Biden czy Harris są tylko marionetkami. Że prawdziwy wróg jest wrogiem wewnętrznym, że trzeba cały ten układ zniszczyć. Zaś jego bliski doradca Elon Musk przekonywał, że media kłamią, a dotychczasowy model mediów należy zastąpić platformami społecznościowymi, jak choćby jego X (dawniej Twitter). To właśnie użytkownikom X’a gratulował Musk zwycięstwa Trumpa pisząc, „To wy jesteście prawdziwymi mediami”.

Czytaj więcej Wybory w USA Fenomen kandydata Republikanów. Trump podbił całą Amerykę Biedni i bogaci, biali i kolorowi, mieszkańcy miast i wsi: inaczej niż przed czterema laty Donald Trump znalazł wyborców w całych Stanach. To tłumaczy jego niezwykły sukces.

I oto nagle Joe Biden wykonuje ruch, który idealnie wpisuje się w tę narrację. Daje do ręki argumenty wszystkim tym, którzy uważają, że władza dba o swoje przywileje, wykorzystuje media i wymiar sprawiedliwości (a w tym przypadku prawo łaski) do utrwalania swej przewagi nad masami. Masami, których frustracja doprowadziła do tego, że Donald Trump z tak dużą przewagą wygrał z Kamalą Harris. Tyle tylko, że implikacje tego, co dzieje się w najważniejszej demokracji świata, wykraczają poza amerykańską politykę. Biden wymierzył cios liberalnej demokracji w skali globalnej, bo populistyczne alt-rightowe partie z całego świata patrzą na Trumpa, JD Vance’a czy Muska, jako wzór do naśladowania i źródło inspiracji w tożsamościowych kontrrewolucjach we własnych krajach. Nic więc dziwnego, że Trump natychmiast skomentował decyzję Bidena nazywając ją nadużyciem.