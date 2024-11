Czytaj więcej Polityka Rusłan Szoszyn: Jak Trump może zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą? Kilka scenariuszy Wynik wyborów w USA sprawia, że zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zełenski muszą się przygotować do remisu i wzajemnych ustępstw. Istnieje też trzecia droga, ale jest ryzykowna i dla Moskwy, i dla Kijowa.

Czy Ukrainie grozi nowa Jałta? Tak, jeśli Ukraina, państwo ofiara, nie weźmie czynnego udziału w tych negocjacjach i nie będzie w nich grała roli wiodącej. Jeśli – innymi słowy – kolektywny Zachód z pierwszoplanową rolą Donalda Trumpa zacznie się dogadywać z Putinem nad głowami Ukraińców. Rzecz jasna Ukraina – choć będzie bronić swoich interesów – musi uwzględniać realia. A te są brutalne; Donbas i Krym są w rękach Putina i status tych terenów też zależy od niego. Pamiętajmy, że formalnie przyłączono je do Federacji Rosyjskiej, Putin ma tu więc mocną kartę przetargową. Ukraina musi się też liczyć z tym, że znaczna pomoc militarna się kończy. Ameryka nie chce i nie będzie intensyfikować dostaw, a Europa – nawet przy dobrej woli najwierniejszych adwokatów Kijowa – nie ma takich zasobów. Jeśli do tego dodać determinację wielu zachodnich przywódców do doprowadzenia do szybkiego zawieszenia broni, zostaje tylko jedno: solidarność i twarda walka w obronie ukraińskich interesów przy stole negocjacyjnym.

Plan maksimum dla Ukrainy

Na Donbas czy Krym Ukraina liczyć chyba już nie może. Planem maksimum jest wynegocjowanie statusu terenów spornych i domaganie się w nieodległej przyszłości referendów z wyłączeniem ludności napływowej. Mniej więcej to rozważał ostatnio polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i wiemy, z jaką furią krytyki się spotkał. Wydaje się, że negocjatorzy po stronie ukraińskiej powinni też zaakceptować odłożenie kwestii akcesji Ukrainy do NATO na dwie dekady i zgodzić się na stworzenie „pasa zdemilitaryzowanego”, który będzie oddzielał siły zbrojne obu krajów, a także zmniejszał ryzyko odnowienia gorącego konfliktu. Co wyjątkowo ważne – i to kolejna linia „jałtańskiego” non possumus – teren ten, wyznaczony przez aktualną linię walk, nie może być zakreślony wyłącznie po stronie ukraińskiej. Byłoby to kolejne ograniczenie terytorialne ukraińskiego państwa, a demilitaryzacja tego obszaru czyniłaby go bezbronnym wobec niezapowiedzianej akcji Rosjan. Na terenie tym powinny stacjonować jednostki rozjemcze pod auspicjami ONZ. Tu nie ma alternatywy.

„Jałtą” dla Ukrainy byłoby przyjęcie dyktatu Putina w sprawach: trwałej demilitaryzacji ukraińskiej armii, jej liczbowego ograniczenia, przymusowego pozbawienie jej określonych typów broni, zaboru kolejnych terytoriów lub infrastruktury (Elektrownia Zaporoska), wymuszenia zmian politycznych czy sprzyjających Rosji rozwiązań ustawowych (np. nadających językowi rosyjskiemu status języka państwowego). O tym powinni rozstrzygnąć sami Ukraińcy w toku zwyczajnych procedur parlamentarnych i w wybranym przez nich czasie. Wyjątkowo ważna jest obrona Kijowa przed narzuconymi przez Moskwę kwestiami gospodarczymi typu restytucja stanu majątkowego rosyjskich bądź powiązanych z Rosją firm i oddaniem majątku skonfliktowanym z Kijowem ukraińskim oligarchom. To będzie ważny postulat Kremla i nie należy mu ulec. Z drugiej strony należy zapewnić, że przetrwa nawiązana w ciągu ostatnich trzech lat siatka powiązań gospodarczych Ukrainy z Zachodem. Odwrotną stroną problemu będzie utrzymanie zachodnich sankcji wobec Rosji i ich stopniowe luzowanie w miarę postępów procesu pokojowego.

Bez wątpienia będziemy w najbliższych dniach świadkami nasilania się akcji zbrojnej wojsk Federacji Rosyjskiej. Moskwa świetnie wie, że zbliża się czas zawieszenia broni i będzie chciała, dopóki to możliwe, „wyrwać” dla siebie jak najwięcej. Dlatego właśnie teraz, w przededniu negocjacji, pomoc wojskowa i finansowa dla Kijowa jest tak ważna. Trzeba wesprzeć Zełenskiego na „ostatniej prostej”, by poprawić jego pozycję negocjacyjną. Dlatego nie bez znaczenie jest apel do Joe Bidena, by do końca swojej kadencji zrealizował jak najwięcej z przyjętych zobowiązań. To też ważny czas dla Warszawy, która właśnie teraz powinna zintensyfikować aktywność na rzecz Ukrainy i powoli przygotować polską opinię publiczną do nowych zadań. Będzie to nie tylko kooperacja z podnoszącą się z wojennych popiołów Ukrainą, kolejne transze kredytowe czy inwestycyjne, wsparcie dla weteranów i ofiar wojny, ale zapewne przygotowanie polskiego kontyngentu do służby pod błękitną flagą w „pasie zdemilitaryzowanym”. Będzie to służba trudna i ryzykowna. Wymagająca profesjonalizmu i wyjątkowego poczucia odpowiedzialności.