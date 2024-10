Najgłośniejszy protesty w sprawie nowelizacji słychać w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo „w całej polskiej piłce udział kobiet kształtuje się na poziomie 4,1 proc.”, a w tych krajach, gdzie pań w futbolowych władzach jest więcej – jak Szwecja czy Dania – większy jest także ich udział w ogólnej liczbie grających. U nas zaś 15 z 16 członków Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego to mężczyźni, co wielu traktuje wręcz anegdotycznie.

Kwoty w zarządach związków sportowych. Czy kobiety boją się „szklanego sufitu”?

Kwoty nie są w polskim sporcie pomysłem nowym, ich wprowadzenie postulował już przygotowany w 2018 roku przez resort Witolda Bańki „Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych”. Jego zapisy przewidywały 10-proc. udział kobiet w zarządach, gdy w kadrach narodowych danego sportu jest więcej niż 30 proc. kobiet; i 30-proc. udział, gdy jest ich co najmniej 50 proc.

Nitras postawił na rozwiązanie bardziej radykalne, patriarchat rozbija kilofem. Argument: „A co, jeśli nie znajdziemy w naszym sporcie kobiet?” do ministra nie trafia. Zachęca natomiast do kolejnego pytania – o przyczyny. Jeśli bowiem, jak ostrzegają niektórzy, kobiet chętnych do zarządzania sportem nie będzie, to może dlatego, że nie mają takich ambicji, widzą nad sobą „szklany sufit” czy też może czują się niekomfortowo w męskim środowisku, gdzie zdarza się, że wciąż istnieje przyzwolenie na słowa i gesty noszące znamiona molestowania seksualnego bądź mobbingu?

Dziś kwoty dla płci na listach przewiduje kodeks wyborczy, a niebawem podobne wymogi będą musiały spełniać największe spółki giełdowe. Świat sportu nie jest więc wyjątkiem, jednak opór wobec zmian miał być spory, tak słyszeliśmy jeszcze kilka miesięcy temu podczas śniadania prasowego w PKOl. Można było mieć wręcz wrażenie, że prezesi wejdą na barykady, ale dziś widać, że te obawy nie miały podstaw i kolejne związki sportowe dopuszczają kobiety do władzy.