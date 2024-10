Więcej władzy w sporcie dla kobiet. Rząd przyjął projekt ustawy

Projekt ustawy przygotowany w ministerstwie sportu ma pomóc walczyć z dyskryminacją, przemocą i nierównym traktowaniem. Pilnej zmiany wymaga sytuacja kobiet – ich rola w procesach decyzyjnych na szczytach związków sportowych zostanie zwiększona dzięki tzw. kwocie płci na poziomie 30 proc. składów zarządów. Niedostosowanie się do tych zasad skończy będzie oznaczać brak dofinansowania dla danej organizacji.

Z kolei ochrona matek-zawodniczek po urodzeniu dziecka zostanie zwiększona dzięki gwarancji przyznania stypendium przez kolejny rok (a nie pół roku - jak to jest dotychczas) i podniesienia jego wysokości (z 50 do ponad 80 proc.).

Powołany zostanie rzecznik ochrony praw zawodników

Sportowcy będą też wspierani tak, by kontynuowali naukę w trakcie kariery; po to, by po jej zakończeniu mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Sędziowie sportowi – przy prowadzeniu współzawodnictwa sportowego – skorzystają z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy ministrze sportu powołany zostanie też rzecznik ochrony praw zawodników, który będzie współpracował z pełnomocnikiem w związkach sportowych.