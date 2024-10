Jędrzej Bielecki: Szczyt w Berlinie to nie było nowe Monachium

Dochodziły sygnały, że ponieważ tu gospodarzem byłby Biden, jego odpowiednikiem musiałby być prezydent Andrzej Duda, a nie Donald Tusk. Polskiego prezydenta, uważanego za sympatyka Donalda Trumpa, nie chciał zaś widzieć amerykański przywódca.Taka teza nie wytrzymuje jednak konfrontacji z faktami. Scholz niemal na pewno straci swoje stanowisko jesienią 2025 roku (jeśli nie wcześniej) na rzecz lidera CDU Friedricha Merza. Macron, któremu wedle ostatniego sondażu ufa już tylko 22 proc. Francuzów, musiał utworzyć rząd, który w każdej chwili może zostać obalony przez Marine Le Pen. To jest więc agonia jego prezydentury. Na dodatek głównym celem Joe Bidena pozostaje teraz już tylko godne zakończenie kadencji w Białym Domu. Poza brytyjskim premierem nikt z czwórki biorącej udział w berlińskim spotkaniu nie ma więc politycznej przyszłości. To nie jest grono, które rozstrzygnie o przyszłym losie Ukrainie. W tym sensie polski premier nie bardzo by do takiego układu pasował.

Dlaczego Andrzej Duda nie został zaproszony do Ramstein?

Tyle że nie jest pewne, czy chodziło tu o Donalda Tuska. Nikt z Polski nie został też bowiem zaproszony na mający się odbyć parę dni wcześniej szczyt w amerykańskiej bazie w Ramstein (do spotkania w końcu nie doszło, bo Biden poleciał do zniszczonej huraganem Florydy). Dochodziły sygnały, że ponieważ tu gospodarzem byłby Biden, jego odpowiednikiem musiałby być prezydent Andrzej Duda, a nie Donald Tusk. Polskiego prezydenta, uważanego za sympatyka Donalda Trumpa, nie chciał zaś widzieć amerykański przywódca. Nie da się więc wykluczyć, że w porozumieniu z Bidenem, także Scholz utrzymał w piątek analogiczny klucz zaproszeń.