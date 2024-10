Michał Szułdrzyński: Prezydent i premier zamienili się rolami. Na czym polega kopernikański przewrót Tuska

Mówi też, że to populiści temat migracji podsycają, zapewniając, że zajął się migracją, bo musiał, a nie dlatego, że mu się to politycznie opłaca. Równocześnie cały czas podkreśla, że jest proeuropejski, prodemokratyczny i antypopulistyczny, choć idzie niezwykle wąską ścieżką dzielącą antyimigrancki populizm od liberalnego populizmu walczącego z migracją, a wszystko po to, by odciąć populistom tlen.

Za tym wszystkim czai się też zmiana filozofii. Migracja jest jednym z najważniejszych tematów sporu politycznego i kulturowego dzielącego dziś Zachód. Dla dużego biznesu otwarcie granic na tańszą siłę roboczą (podobnie jak przenoszenie fabryk do Azji) jest sposobem optymalizacji kosztów i zwiększania zysków. Dla ludzi zaś stanowi ryzyko utraty pracy albo obniżenia wynagrodzeń, z kolei dla części klasy średniej to strach przed pauperyzacją czy prekaryzacją. Ogłaszając antyimigracyjną krucjatę, Tusk wysyła sygnał: staję do walki w imieniu mas, które czują, że migracja uderza w posady świata, który znają. Uderza w ich poczucie egzystencjalnego bezpieczeństwa. I ani myśli oglądać się na elity biznesowe czy intelektualne. Szczególnie te drugie – ze swoimi liberalnymi i lewicowymi sympatiami – rozmijają się ze społecznymi emocjami. A one dyktują zamknięcie granic, zatrzymanie migracji z krajów, z których przybysze się nie integrują, prowadzenie bardzo selektywnej polityki zezwoleń na pracę, a równocześnie ludzie nie chcą być świadkami kryzysów humanitarnych. I właśnie to obiecuje im Donald Tusk.

Czy prezydent i premier zamienili się rolami?

I tu wchodzi prezydent Andrzej Duda, i zaczyna atakować Tuska za jego strategię migracyjną. W ten sposób dochodzi do ciekawego odwrócenia ról, bo oto Duda atakuje Tuska za ten ludowy zwrot, choć to on sam przedstawiał się jako rzecznik mas zwróconych przeciwko elitom. Tym razem jednak prezydent całkowicie chybił.