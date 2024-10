Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie

W środę 16 października rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że tego dnia prezydent Andrzej Duda o godz. 10:00 wygłosi orędzie w związku z rocznicą wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 r.

Reklama

Wybory 15 października 2023 r. PiS straciło władzę

W wyborach przed rokiem najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość - formacja, z której wywodzi się kończący swą drugą kadencję prezydent – ale władzę przejęła koalicją pod wodzą lidera PO Donalda Tuska, tworzona przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 i Nową Lewicę. Partia Razem wspiera koalicję w Sejmie, ale do rządu nie weszła.



Krytycy zarzucają rządzącym nierealizowanie obietnic wyborczych, podkreślając, że Koalicja Obywatelska obiecywała 100 konkretów na 100 dni rządu, z których ponad 80 proc. nie zostało zrealizowanych. W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zadaliśmy pytanie, jak Polakom żyje się pod rządami nowej koalicji. Większość respondentów uznała, że w ich życiu nie zaszły zmiany w porównaniu z okresem rządów PiS.

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy zaplanowano na godz. 10:00, orędzie rozpoczęło się z kilkuminutowym opóźnieniem. Prezydent rozpoczął od powitania obecnych. Oświadczył, że zdecydował się wygłosić orędzie, ponieważ uważa, że trzeba podsumować to, co zostało dokonane i to, co zostało zaniechane oraz że należy przypomnieć fundamentalne cele stojące przez państwem. Andrzej Duda ocenił, że rok po wyborach parlamentarnych to najlepszy moment do tego, żeby takiej oceny dokonać. - Polacy zasługują na to, aby ich sprawy (...) traktowane były poważnie - podkreślił.