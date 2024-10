Andrzej Czyżewski: Historiograficzny antyPiS nie istnieje. Historycy nie są aż tak naiwni

Nie zmienia to faktu, że właśnie w publicznym formułowaniu krytycznej refleksji o otaczającej mnie rzeczywistości nadal widzę głębszy sens, a nawet pewnego rodzaju zawodową powinność. Okazuje się, że u niektórych może to wywołać skojarzenie z naiwnością

Mam dwa zasadnicze problemy z tym rozumowaniem. Pierwszy to timing. Przyjmijmy na chwilę, że diagnoza Flieger jest słuszna i faktycznie ów mityczny (o czym za chwilę) „historiograficzny antyPiS” ukręcił na siebie bat, ergo wykazał się dziecięcą wręcz naiwnością. Nie sposób nie zauważyć, że autorka pisze te słowa we wrześniu roku 2024, a nie – powiedzmy – sześć miesięcy wcześniej. Choć przypomnę, że „Deklaracja łódzka”, która w jej tekście pojawia się jako jeden z przykładów owych środowiskowych rojeń, powstała jeszcze w grudniu roku zeszłego. Wygląda zatem na to, że również Flieger potrzebowała czasu, aby wyraźnie dostrzec, iż koalicja 15 października sprawy nauki i edukacji plasuje na szarym końcu swojej agendy. Skoro najwyraźniej sama autorka, która na bieżąco śledzi i komentuje polską scenę polityczną, dochodzi do takich wniosków po tak długim czasie, dlaczego odmawia tego prawa chociażby autorom „Deklaracji łódzkiej”?

„Deklaracja łódzka” nie służyła temu, aby zaklepać sobie ciepłe posadki

Problem drugi dotyczy intencji. Tu sprawa jest poważniejsza. Pomijam już fakt, że Flieger dostarcza dosyć kruche dowody na istnienie „historiograficznego antyPiS-u”, którego reprezentanci mieli tworzyć przywoływane przez nią dokumenty środowiskowe. Nieśmiało chciałem zauważyć w tym kontekście, że choć współtworzyłem „Deklarację łódzką”, to mimo wszystko nie odnajduję się w stworzonym piórem autorki obrazie grupy, której – jak rozumiem – jestem jednym z rzeczników. Co ważniejsze jednak, Flieger milcząco przyjmuje, że twórcy m.in. „Deklaracji łódzkiej” zakładali z kolei, że ich inicjatywa prędzej czy później zyska posłuch wśród politycznych decydentów. Oczywiście nie mogę odpowiadać w imieniu wszystkich i każdego z osobna, ale żadna z osób, z którymi redagowałem tekst owej deklaracji, nie w takich kategoriach postrzegała sens i cel tej inicjatywy. Od początku było dla nas jasne coś dokładnie odwrotnego. Stawiamy diagnozę, wskazujemy ewentualne środki zaradcze i na tym koniec. Przy czym naszym domyślnym i najważniejszym adresatem były środowiska naukowe, nauczycielskie i muzealnicze. Dopiero w następnym kroku deklaracja wraz z zebranymi podpisami została przesłana do wiadomości politycznych decydentów. Podkreślę jeszcze raz: do wiadomości, bo właśnie w tym momencie kończyła się nasza praca.

W tego typu postawie nie ma nic przesadnie oryginalnego. Taka od zawsze była rola ludzi nauki czy szerzej inteligencji (w moim przypadku raczej inteligenta pracującego), nie tylko w tej części świata. Nie mogę oprzeć się zatem wrażeniu, że przypisywanie nam, „jajogłowym”, naiwności w tym sensie, o którym pisze autorka, w istocie rzeczy nie jest niczym innym jak świadectwem własnej naiwności. Być może trudno w to uwierzyć, ale ja nadal nie czekam po nocach na telefon z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podobnie jak nie dla ćwierknięcia z wiadomego konta zaangażowałem się w tworzenie „Deklaracji łódzkiej”. To, że politykom zależy na moim obywatelskim zaangażowaniu wyłącznie do rozpoczęcia ciszy przedwyborczej, wiem bowiem od bardzo dawna. Nie zmienia to faktu, że właśnie w publicznym formułowaniu krytycznej refleksji o otaczającej mnie rzeczywistości nadal widzę głębszy sens, a nawet pewnego rodzaju zawodową powinność. Okazuje się, że u niektórych może to wywołać skojarzenie z naiwnością. No cóż.

