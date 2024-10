Estera Flieger: Nauka nie zatrzęsię koalicją, ale środowisko nie odpuszcza

IDEAS NCBR: Lewica rozwiązuje problem, który sama stworzyła

“Apeluję by środowisko uważało na wzajemne oskarżenia i brak szacunku” – jeszcze kilka dni temu pouczał naukowców w Radiu ZET minister Dariusz Wieczorek. Koniec końców, rozwiązaniem problemu, który stworzyła Lewica, musiała zająć się ona sama. A konkretnie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który ogłosił w piątek powołanie do życia nowego Instytutu Badawczego IDEAS. Na jego czele stanie prof. Piotr Sankowski: to za nim opowiedzieli się naukowcy, oprotestowując wynik ich zdaniem nietransparentnego i niemerytorycznego konkursu, w wyniku którego wybitny i powszechnie szanowany uczony stracił wcześniej właściwie to samo stanowisko w ramach NCBR. Jednocześnie mija tydzień, odkąd wiceminister Maciej Gdula zapowiedział wyniki audytu, którym uzasadniał kontrowersyjne zmiany kadrowe, upierając się że kierowana przez Sankowskiego jednostka nie przyniosła pożądanych zysków.

Naukowcy jednak nie odpuszczają. W nadchodzącym tygodniu, który przyniesie nazwiska laureatów tegorocznej Nagrody Nobla, chcą poruszyć takie problemy jak budżet NCN i finansowanie badań podstawowych oraz emigracja naukowców i szanse polskich badaczy na najbardziej prestiżowe wyróżnienie.