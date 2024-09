W 2040 roku będą efekty dzisiejszych decyzji

Jaka będzie Polska w 2040 roku zależy od tego, co rząd zrobi tu i teraz. Zaniedbania poprzedniej ekipy wołają o pilne decyzje. Jakie są plany na transformację górnictwa? Jak rok do roku będzie realnie wyglądała zastępowalność węgla w polskiej energetyce? W ciepłownictwie? Kto będzie pracował na emerytury coraz starszego społeczeństwa? Jeśli migranci, to ilu będziemy ich co roku przyjmować? Jakie są zamierzenia rządu, by pobudzić demografię? Jaki jest pomysł rządu na zwiększenie inwestycji w związku z bardzo szybko rosnącymi kosztami pracy? Czy i jak będziemy nadganiali zapóźnienia w elektromobilności? Jakie jest ostatecznie stanowisko rządu w sprawie kosztów zielonego ładu i celów klimatycznych? Jak i za co rząd przygotuje polskie rolnictwo do konkurowania z ukraińskim po wejściu tego kraju do UE? Fundamentalnych pytań jest dużo, dużo więcej.

Igrzyska w Polsce. Bawmy się, ale na własny rachunek

Chcemy żyć w kraju, który jest stać na zorganizowanie igrzysk olimpijskich. Jeśli w takim właśnie żyjemy, to warto, by rząd rozwiał nasze wątpliwości i pokazał nam, jak i czym będziemy płacili za olbrzymie, czekające nas przez najbliższe dekady inwestycje. Także czym zapłacimy za igrzyska? Bo jeśli także za ten nasz wydatek mają zapłacić przyszłe pokolenia, to organizowanie igrzysk może nas wcale tak bardzo nie połączyć.

„Podrzuć własne marzenia swoim wrogom, może zginą przy ich realizacji” – pisał Stanisław Jerzy Lec. Nasze dzieci nie są naszymi wrogami. Nie podrzucajmy im naszych kosztownych marzeń, bo mogą ich nie udźwignąć. I bez igrzysk zostawiamy przyszłym pokoleniom za dużo naszych rachunków do zapłacenia.