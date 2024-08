Dlaczego nie używam słowa „paraolimpiada”

Celowo nie używam też słowa „paraolimpiada”. Zajrzałem do słownika. Ten przedrostek oznacza „niby”, „prawie”, „wyrażający podobieństwo do tego, co jest określane drugą częścią złożenia”. Nie. Są to normalne igrzyska, a nie prawie igrzyska. A może nawet coś więcej niż igrzyska. Zawodnicy, którzy na nich startują, zasługują na taki sam szacunek i zainteresowanie jak bohaterowie „normalnych” igrzysk.

Niestety ich potu i łez nie zobaczymy w szeroko dostępnych kanałach. Co najwyżej usłyszymy o nich zdawkowo w serwisach. A szkoda. Od lat bowiem zdobywają na igrzyskach znacznie więcej medali dla Polski niż konwencjonalni olimpijczycy.

W tym miejscu warto też zadać pytanie o nakłady, jakie ponosi Polska i my wszyscy na niepełnosprawnych sportowców. Czy są podobne w przeliczeniu na sportowca jak w przypadku PKOl? Czy finansowe nagrody niczym się nie różnią? To kolejne pytania do ministrów sportu i równości.

Dobrze, powie ktoś, ale konkurencja mniejsza, mniej zawodników i reprezentacji. Może i tak, ale w niczym nie umniejsza to wysiłkowi, jaki wkładają w przygotowania i walkę. Mniejsza konkurencja? Bo mniej jest osób doświadczonych przez los, które decydują się na walkę, treningi, wyrzeczenia. Które, mimo swoich ułomności, się nie poddają.

Dlaczego nie są to te same igrzyska?

Ciężko mi też zrozumieć, dlaczego te zmagania nie toczą się w tym samym czasie? Dlaczego nie są to te same igrzyska? Oczywiście, zrozumiałe jest, że starty powinny odbywać się osobno, ale już same igrzyska chyba nie. Czyżby ktoś uważał, że nie wypada, aby osoby na wózkach maszerowały razem z osobami zdrowymi? Wybaczcie, ale mówienie o kłopotach organizacyjnych do mnie nie przemawia.