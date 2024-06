Marek Migalski: PiS na tropie nowego Andrzej Dudy

Prezydentura Tuska lub Kaczyńskiego jest mniej groźna niż silny konkurent w PiS

Kiedy więc zaczynamy spekulować o potencjalnych kandydatach PiS na prezydenta, te refleksje powinny nam towarzyszyć. Tak, Kaczyński chętnie pokonałby w tych wyborach reprezentanta koalicji rządowej, ale nie za wszelką cenę. Z jego puntu widzenia prezydentura Rafała Trzaskowskiego czy nawet Donalda Tuska jest mniej groźna niż kradzież jego partii przez zwycięskiego lub pokonanego kandydata PiS. To jego koszmar senny, nie przetrzymanie dwóch lat w opozycji do nowego rządu i prezydenta z KO.

Dlatego rozważając kandydatury Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło, Patryka Jakiego (sic!) czy Tobiasza Bocheńskiego, zaproponowaną perspektywę warto mieć przede wszystkim na uwadze. Z punktu widzenia Kaczyńskiego nie chodzi o kto, kto ma większe szanse na wygraną, lecz kto ma mniejsze skłonności do rzucenia mu rękawicy i odebrania rządu dusz na prawicy. Jak widać, z wymienionych polityków najbliższy ideałowi prezesa PiS byłby ten ostatni. Nie oznacza to, że to właśnie on ostatecznie będzie reprezentował największą partię opozycyjną w przyszłorocznej elekcji, ale o to, że musi to być ktoś taki.

Przewidując, kogo Kaczyński wyśle do walki o stanowisko głowy państwa, nie należy kierować się politologicznymi teoriami czy PR-owskimi wskazaniami. Trzeba wejść do głowy, odkryć jego modus operandi i dostrzec, co leży w jego osobistym interesie. Inaczej skazani będziemy na śmieszność.