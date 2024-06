Przymocowywane do butelek nakrętki stały się tematem kpin i memów. Gdyby podzielić reakcje według politycznej linii – ze skutków wejścia w życie unijnych regulacji kpią osoby nastawione do obecnej postaci UE sceptycznie, druga zaś strona kpi z tej pierwszej grupy. Że co to za problem nakrętkę oderwać, że – he he! – prawica sobie nie radzi z nakrętkami, a w ogóle to trzeba ratować planetę i nie ma o czym dyskutować.

Urzędnicy UE ingeruję w nasze życie

Otóż – jest. Nakrętki są tylko symbolem sklerozy, która toczy Unię, a której oczywistym skutkiem jest narastający eurosceptycyzm. Konieczność przymocowywania nakrętek do butelek wynika z dyrektywy Single Use Plastic, która zawiera mnóstwo innych regulacji dotyczących rugowania plastiku z użytku. W tej dyrektywie odbija się wiele fatalnych cech UE AD 2024.

Przede wszystkim jest to wkroczenie przez urzędników w sferę, od której powinni się trzymać z daleka: w rynek. To wkroczenie owocuje sztucznie wytworzonymi preferencjami dla jednych producentów, a zniszczeniem innych. Sama zmiana linii produkcyjnej tylko w związku z koniecznością mocowania nakrętek do opakowań kosztowała jeden z polskich zakładów, bagatela, 30 mln zł. W ten sposób rozwiązano problem, którego nikt nie widział i nikt tego rozwiązania nie potrzebował, ale przecież ktoś na tym zarobił. Nie dlatego, że jego produkt – nowe maszyny – jest świetny i pożądany, ale dlatego, że wymusiła to dyrektywa. Gdyby klienci potrzebowali nakrętek mocowanych do butelek – zapewne już dawno mielibyśmy na rynku taką ofertę. Właśnie: ofertę, nie przymus.

Nakrętkowy odlot Unii Europejskiej

Dyrektywa – gdyby na serio brać jej uzasadnienie – wychodzi założenia, że redukcja jednorazowego plastiku w UE wpłynie na to, że na świecie będzie mniej plastikowych śmieci. To śmiała teza, na potwierdzenie której Komisja Europejska nie przedstawia żadnych dowodów. W jaki sposób mocowanie nakrętek do butelek w UE ma zmniejszyć ilość plastikowych śmieci na indyjskiej plaży?