Michał Szułdrzyński: Gorzka pigułka wyborcza

Kandydaci popierani przez Platformę wzięli wszystkie najważniejsze miasta. Oczywiście sytuacja w każdym z nich jest inna. W Radomiu startował urzędujący prezydent z Koalicji Obywatelskiej. W Kielcach dotychczasowy prezydent z Platformy nie startował, wygrała kandydatka z PO. We Wrocławiu i Rzeszowie Platforma się zastanawiała, czy nie wystawić własnych kandydatów, ale ostatecznie poparła Jacka Sutryka i Konrada Fijołka. W Krakowie wystawiła posła Miszalskiego.

Kandydaci PO wygrywali nie tylko z działaczami PiS

To oznacza, że w dużych miastach kandydaci wspierani przez partię Donalda Tuska wygrywali nie tylko z kandydatami PiS, ale – jak w Krakowie i Wrocławiu – także z niezależnymi działaczami kojarzonymi raczej z obozem anty-PiS (we Wrocławiu startowała kandydatka Polski 2050, w Krakowie – kandydat niezależny z poparciem ruchów miejskich i partii Razem). Miasta te są więc nie tyle bastionami koalicji 15 października, ile wprost PO. Dla Polski 2050, Nowej Lewicy i Razem to dość gorzka pigułka.

Wszystkie wymienione partie muszą się więc poważnie zastanowić, nim zamkną listy do Parlamentu Europejskiego, na których ich politycy będą konkurować z kandydatami KO. Okręgi do PE są bardzo duże i składają się nie tylko z dużych miast – i właśnie te puzzle będą musieli wziąć pod uwagę koalicjanci Platformy, nim podejmą walkę przed wyborami 9 czerwca.

Do wyborów poszli tylko bardzo zdecydowani wyborcy

Ale zarówno koalicjanci PO, jak i sama partia Donalda Tuska, podobnie jak PiS i Konfederacja, będą musiały wziąć pod uwagę jeszcze jeden ważny czynnik: spadającą mobilizację. Frekwencja wynosząca niewiele ponad 44 proc. w drugiej turze oznacza, że do wyborów poszli tylko bardzo zdecydowani wyborcy. Ci wahający się, umiarkowani pozostali w domu, nie widzieli powodu, by iść do komisji wyborczej. Można kilka punktów procentowych frekwencji zrzucić na karb przeraźliwego zimna i ulew, które przechodziły nad Polską. Ale mimo to wszystkie partie muszą się zastanowić, jak 9 czerwca zmobilizować swoich wyborców.