Dodajmy, że jest to praca również w godzinach nocnych, w weekend, obarczona dużą odpowiedzialnością. A szczególnie w przypadku referendum wyborcy patrzyli podejrzliwie na ręce i traktowali jak funkcjonariusza opresyjnego reżimu, niemal automatycznie zarzucając członkom komisji chęć sfałszowania wyborów. Praca nie jest wdzięczna, wymaga dużo wyrzeczeń i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, zatem warto chyba, by chociaż była godnie wynagradzana.

Trzy pomysły na poprawę sytuacji w komisjach wyborczych

Warto w takim razie się zastanowić, co można zrobić, aby artykuły takie jak ten nie powstawały i aby wyeliminować problemy związane z ustalaniem wyników wyborów, przejawiające się w scenkach z piekła rodem jak z wrocławskiego Jagodna.

Jakkolwiek trywialnie by to zabrzmiało, pierwsze, co można zrobić, to oczywiście podnieść wynagrodzenie członków komisji wyborczych. Nie może być tak, że realnie stawka za pracę spada poniżej płacy minimalnej, jeśli przeliczyć to na liczbę godzin poświęconych na organizację całego procesu wyborczego. Wspomniany przez urzędnika, z którym rozmawiałem, brak chętnych do pracy można byłoby choć częściowo rozwiązać, jeśli uczestnictwo w procesie będzie zwyczajnie opłacalne – i to na tyle, żeby ludzie kompetentni, z talentem organizacyjnym i skrupulatnością, wybrali pracę kosztem spędzenia czasu z rodziną; świadomie zarwali noc i odpuścili kolejne dni w pracy w celu regeneracji.

Drugim pomysłem jest profesjonalizacja zawodu wyborczego komisarza lub członka komisji. Obecnie wszystko to odbywa się na zasadzie pospolitego ruszenia, gdzie ludzie często niemający pojęcia o procedurach administracyjnych, prawnych czy pozbawieni jakiejkolwiek charyzmy stają na czele komisji wyborczej. Profesjonalizacja, rekrutacja takiej kadry z urzędów czy innych osób z doświadczeniem w podobnej pracy, a następnie prowadzenie cyklicznych szkoleń, w powiązaniu oczywiście z odpowiednim wynagrodzeniem, przełoży się na większą efektywność procesów wyborczych, sprawność i gwarancję prowadzenia zgodnie z prawem i najlepszymi standardami procesu głosowań. W końcu zliczanie głosów to służba publiczna i powinna zacząć być tak traktowana.

Trzecim pomysłem jest wprowadzenie głosowania za pośrednictwem internetu. Nie mam wiedzy na temat technicznych ograniczeń wprowadzenia takiej formy głosowania, a równocześnie jestem świadomy wad i potencjalnych zagrożeń z tego wynikających, niemniej jestem przekonany, że jeśli taka forma głosowania może istnieć zarówno w malutkiej Estonii, jak i ogromnej Brazylii już od wielu lat, to może i Polska innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi i sektorem IT stojąca skorzysta z dobrych praktyk innych, nie powielając równocześnie błędów. Stać nas na to, a XXI wiek aż się prosi, żeby skończyć z obecnym analogowym dziadostwem i pospolitym ruszeniem.