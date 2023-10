I dopiero, czasem po 25 godzinach pracy, można iść spać, choć ze świadomością, że jednak można być wezwanym do uzupełnienia ewentualnych braków czy ponownego liczenia kart, jeśli ktoś wyżej z jakiegoś powodu uzna to za stosowne.

Twórcy systemu odklejeni od realiów

I to jest właśnie najbardziej dojmujący wniosek z tego doświadczenia: odklejenie od rzeczywistości tych, którzy wyznaczają ramy tego systemu na wielu poziomach ponad zwykłą obwodową komisją wyborczą. Na licznych szczeblach założono sobie przecież, że tak samo liczna jak zawsze komisja, tymi samymi siłami i środkami załatwi wszystko, co tylko się jej wymyśli do wykonania. I narzuci wymogi utrudniające skuteczną pracę. Nam akurat udało się nie doprowadzić do kolejek i głosowania po 21. Ale w wielu innych miejscach były z tym wielkie problemy.

Takie są właśnie między innymi konsekwencje podejmowania decyzji w parlamencie bez oglądania się na realną wydolność systemu. Do urn ruszyły miliony ludzi, każdy z nich chciał wypełnić obywatelski obowiązek i skorzystać ze swego przywileju. Ale mimo że długie kolejki stojące nawet po północy przed lokalami wyborczymi mogą wzruszać, przecież tak to wyglądać nie powinno. Tak naprawdę to skandal wynikający z totalnego braku wyobraźni, bo chyba nikt nie zadał sobie trudu, by przemyśleć, co się stanie, gdy frekwencja okaże się wyższa niż zwykle. To także efekt zrzucania odpowiedzialności za powodzenie akcji wyborczej na zwykłych obywateli próbujących opanować sytuację w komisjach, którzy muszą też uszanować liczne i trudne do spełnienia ograniczenia prawne. Te narzuca się łatwo i bez myślenia o konsekwencjach.

Dobrze, że przynajmniej w moim konkretnym przypadku do pracy w komisji zebrało się 13 nie gniewnych, ale skupionych na obowiązku, zaangażowanych, sprawnych i cierpliwych ludzi. Choć byliśmy sobie w zasadzie całkiem obcy – bez względu na wiek, doświadczenie, wykształcenie czy poglądy polityczne, daliśmy radę szybko i w miarę bezboleśnie opanować chaos, jaki nam urządzono. To wielkie pozytywne zaskoczenie i najciekawsze doświadczenie. Ten system nie rozleciał się jeszcze w drobiazgi dzięki takim osobom i ich – nieważne jak patetycznie to zabrzmi – obywatelskiej postawie.

Inne wnioski są jednak smutne: na samym dole wszystko działa według zasady „jakoś to będzie”, a właściwie „śmiało, zmieścisz się, ląduj”. Bez koniecznych zmian, prędzej czy później to jednak w końcu się rozleci.