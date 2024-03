Być może warto podjąć zadanie wpisania prawa do kultury jako podstawowego prawa człowieka do najważniejszego aktu prawa międzynarodowego, jakim jest europejska konwencja praw człowieka. A tym samym umożliwić każdemu obywatelowi państw Rady Europy możliwość zaskarżenia władz publicznych, gdyby nie realizowały zadań w zakresie kultury.

Dlaczego samorządy mylą kulturę z promocją

Kultura w Polsce zależy od samorządów. Większość instytucji kultury to instytucje samorządowe. Większość środków na kulturę również pochodzi z budżetów samorządowych. Dlatego po ponad 30 latach od reformy samorządowej warto przyjrzeć się zapisom ustawowym co do kultury. Otóż art. 7 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do zdań samorządów należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty, w szczególności: „kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

W XXI w. zapis ten wydaje się mocno anachroniczny i nie wskazuje na konieczność reakcji na najpilniejsze potrzeby kultury samorządowej, a takimi są edukacja kulturalna i zwiększanie dostępności do kultury. Ale jeszcze większy problem stwarza realna polityka kulturalna samorządów, polegająca głównie na zapewnieniu rozrywki. Dalibóg żaden przepis prawa nie nakazuje zabawiać swoich obywateli.

Problem kulturalnej polityki samorządowej to mylenie promocji z kulturą. Darmowe koncerty z okazji urodzin miasta, powiatu, sylwester miejski to plaga wysysająca i tak skromne środki dla kultury. Dlatego warto rozważyć zdyscyplinowanie wydatków z budżetów samorządowych na promocję, np. poprzez zapis, że takie wydatki stanowią połowę wydatków na kulturę. Darmowe koncerty i sylwestry to naprawdę obciach i wyrzucanie milinów na eventy, które mogą być finansowane z innych źródeł. Bierzmy przykład z Finlandii, która w 100-lecie niepodległości wybudowała jedną z największych i najnowocześniejszych bibliotek na świecie.

No i te nieszczęsne media samorządowe, gazetki na poziomie najgorszych tabloidów, gdzie pierwsza strona to przeważnie news o narodzinach jakiegoś zwierzątka w miejskim zoo. A przecież pojawia się znakomita okazja, by realnie wzmocnić niezależne media lokalne, np. przekazując media Orlenu związkowi organizacji pozarządowych.