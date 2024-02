Co z pamięcią, Panie Prezydencie? Zapomniał pan, jak w poprzedniej kadencji Sejmu pani marszałek Witek głosowanie nad budżetem przeniosła do innej sali, uniemożliwiając w ten sposób udział w nim kilkudziesięciu posłom opozycji? Przez osiem lat rządów PiS ponad 70 razy brakowało w trakcie obrad wielu posłów na sali i ustawy były przez pana zatwierdzane. Teraz ma Pan wątpliwości, bo brakowało dwóch? A polityczny cyrk, jaki Pan urządził w sprawie ułaskawienia knowaczy... Kompromitacja. „Ułaskawiłem i basta:. „Nie będę drugi raz ułaskawiał”. „No... Może ułaskawię”. „Nie, nie ułaskawię”. „Wszcząłem procedurę ułaskawienia, bo kobiety płakały”, bo to męczennicy. I te zeusowe błyskawice w oczach, te grymasy, minki… I lewa ręka jakże groźna, wymachująca palcem wskazującym (dobrze, że nie środkowym). Straszenie. Połajanki. „Terror praworządności rządzących nie będzie przeze mnie akceptowany!”. Etc. etc…

Przetrzymamy czas Pana upiornych szaleństw

Czy Pan wie, co to jest oksymoron? Myśli Pan, że ktokolwiek boi się palca? Nie czytała Panu w dzieciństwie mamusia bajeczki o motylku, który tupał nóżką? (R. Kipling). Po co Pan zwlekał z powołaniem rządu wbrew woli suwerena? Po co te hocki klocki z desygnowaniem Morawieckiego na premiera, skoro wiadomo było z góry, jak to się skończy. Chciał Pan dopomóc koleżkom, by mieli czas na zmylenie tropów przyszłej prokuratury?

A dzisiaj… Niespodziewanie zatroskany o losy państwa prezydent zwołuje posiedzenia Rady Gabinetowej. Komu to potrzebne? Dyskusja o przyszłości, o CPK, gdy przy granicy pożoga, gdy dzięki Pana poczynaniom nie można sprawnie ustabilizować państwa. Po co konsultacje z premierem i Radą Ministrów, skoro od początku ich działalności rzuca im Pan kłody pod nogi.

Spoko. Przetrzymamy czas Pana upiornych szaleństw, nieprzemyślanych publicznych wypowiedzi szkodzącym Polsce i Polakom. Jak choćby ta ostatnia – rzec by można – wisienka na torcie Pana prezydentury. O historycznej przynależności Krymu do Rosji. Nie mówiąc już o niewiedzy nie tylko historycznej, którą od czasu do czasu Pan się popisuje, co w pewnym sensie rozumiem, bo niby skąd ma Pan wiedzieć, co myśli, dopóki nie powie. Może zatem zamiast konsultantów zatrudnić terapeutę? Było nie było, nie reprezentuje Pan siebie, a bez mała czterdziestomilionowy naród.

Powtórzę: przetrzymamy i to. Wiem jedno: wcześniej czy później nasz upiorny prezydent zakrztusi się wisienkami z tortu swojej prezydentury. Zapewniam.