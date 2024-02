Partia Biedronia i Czarzastego musi zbudować własną agendę

Dla partii Czarzastego i Biedronia wybory samorządowe będą wielkim sprawdzianem z kilku powodów. Przede wszystkim przy dużej frekwencji rola mniejszych podmiotów politycznych będzie niezwykle trudna, a ordynacja do sejmików sprzyja silniejszym. Dochodzi do tego poparcie dla Lewicy, które nie przekracza 10 proc., a przy dużej polaryzacji może okazać się jeszcze niższe. Poza tym pierwszym i naturalnym sojusznikiem dla PO będzie Trzecia Droga, która dzięki zręczności Hołowni i strukturom terenowym PSL-u może być czarnym koniem tych wyborów. Partia ma stabilnie dwucyfrowe poparcie, co może wystarczyć, aby wspólnie z PO stworzyć koalicję i współrządzić w sejmikach. Lewica ma do stracenia zdecydowanie więcej, dlatego jej determinacja w dążeniu do wspólnego startu była większa, a ewentualne koszty, takie jak ideowe rozmycie czy coraz wyraźniejsze podobieństwo do PO, wydawały się mniejsze. Teraz jednak wszystko się zmieniło.

Dla PO ewentualny wspólny start z Nową Lewicą nie wydawał się być atrakcyjny, a ewentualne straty, jak ciągły skręt partii w lewo, mogły zniechęcić bardziej umiarkowanych wyborców tej partii

Liderzy Lewicy muszą postawić na sprawdzoną strategię i budować własną agendę. W 2018 roku komitet SLD Lewica Razem wprowadził na terenie kraju 11 radnych do sejmików. Powtórzenie tego wyniku 7 kwietnia może okazać się ponad możliwości. Liderzy Lewicy nie odrobili bowiem lekcji z 15 października 2023 roku. Okazało się wówczas, że odróżnienie się od PiS-u i PO stanowi gwarancję sukcesu. Tę strategię doskonale obrała Trzecia Droga, która będąc daleko od PiS, nie uczestniczyła chociażby w Marszu Miliona Serc organizowanym przez PO, prowadząc własną kampanię.

Nowa Lewica musi liczyć przede wszystkim na siebie

Lewica musi zatem w pierwszej kolejności liczyć na siebie. W ostatnich wyborach samorządowych, będąc opozycją pozaparlamentarną, ówczesne SLD otrzymało ponad 6,5 proc. i milion głosów, co było świetnym wynikiem i potwierdzało, iż siłą partii był zdyscyplinowany elektorat i struktury, które wielokrotnie ją ratowały. Ten wynik pozwolił rok później SLD wejść, już w lewicowej koalicji, do Sejmu. Był to jednak wynik przy niezbyt wysokiej frekwencji, która z kolei sprzyja mniejszym podmiotom politycznym. Bez dobrego wyniku w wyborach samorządowych trudno będzie wyobrazić sobie funkcjonowanie Nowej Lewicy na dłuższą metę, gdyż brak sukcesu spowoduje zapewne rozpad wielu lokalnych struktur, bez których w demokracji parlamentarnej przetrwać nie sposób. Im szybciej liderzy Lewicy zrozumieją, że strategia przytulania się do PO jest nieskuteczna, tym większa szansa na to, że Lewica w ogóle przekroczy próg wyborczy po następnych wyborach parlamentarnych.