Rys socjologiczny takich osób jest znany: to wyborcy i wyborczynie mniej zainteresowani polityką, a co za tym idzie, o wiele mniej zaangażowani w walki toczone przez „utwardzonych” w pierwszym etapie kampanii zwolenników. Nie podoba im się bałagan, wolą zgodę niż podchody. I chcą, by ich głos oddany został, jeśli już mają się fatygować, na kogoś, kto potrafi coś zmienić.

Wybory 2023: Starcie Władza - opozycja

Dlatego Donald Tusk radośnie pozdrawiał Szymona Hołownię podczas marszu 1 października, dlatego Włodzimierz Czarzasty zapowiadał wspólny rząd, dlatego chwalił go za to jego zaprzysięgły wróg – Leszek Miller.

Atakowani przez politykę obywatele ciężko to znoszą, woleliby więc, by wybory przesądziły o sytuacji, a nie – jak często wskazują sondaże – zakończyły się okresem niepewności i szybką powtórką. To dodatkowa motywacja, by z obozu niezdecydowanych przesiąść się do obozu zwolenników.

Jeśli więc nie dojdzie do nieprzewidzianych sporów, czeka nas końcówka kampanii jako mecz dwóch sił – władzy i opozycji. PiS jak na razie utknął w swojej polaryzującej ostrej retoryce i w pośpiechu korzysta ze wszystkich finansowych i organizacyjnych instrumentów, które sobie na ten moment zaplanował. Opozycja przygotowała ciepły przekaz o lepszej i milszej Polsce.