Łukasz Warzecha: O czym PiS i PO wolą milczeć

Donald Tusk przelicytował liczbą pomysłów. Próżno jednak wśród jego 100 konkretów szukać czegokolwiek o problemach takich jak ustabilizowanie polskiego budżetu – w ogóle o kosztach całości tego zestawu propozycji nic nie wiemy. Nie ma nic o najważniejszym wyzwaniu polskiej polityki zagranicznej – relacjach z Ukrainą. Nie ma nic o polityce migracyjnej, choć znalazł się tam wątek afery wizowej.

PiS i PO milczą w sprawie polityki klimatycznej UE

Zaś oba największe ugrupowania konsekwentnie milczą w sprawie nadchodzących dramatycznych dla Polski konsekwencji unijnej polityki klimatycznej. Powody tego milczenia nietrudno zrozumieć. PiS milczy, ponieważ to Mateusz Morawiecki przyklepał wszystkie radykalne klimatyczne pomysły, z Fit For 55 na czele. Platforma milczy, ponieważ klimatyzm niesie na sztandarach, Rafał Trzaskowski na Campusie Polska grzmiał o „klimatycznej katastrofie”, a ten element polityki UE nigdy nie był przez PO w najmniejszym stopniu kontestowany.

I to jest w tej kampanii największych ugrupowań najbardziej ordynarna luka, bo poza wojną w Ukrainie – do której zresztą też brak odniesień – nic nie będzie mieć na nasz kraj większego wpływu w najbliższych latach. Elementy Fit For 55 zaczynają już wchodzić w życie. Za trzy lata zaczną obowiązywać pierwsze elementy dyrektywy EPBD o charakterystyce energetycznej budynków. Za zaledwie cztery lata wchodzi nowy system handlu emisjami w ramach ETS2, który każde polskie gospodarstwo będzie kosztował tysiące złotych rocznie. I co? I nic. Tematu nie ma.

Tak się, proszę państwa, robi wyborcę w balona.